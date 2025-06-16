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Новости по тегу #Марина Кишкурно

Белорусские колледжи предлагают абитуриентам новые специальности
16 июня 2025 17:37

Белорусские колледжи предлагают абитуриентам новые специальности

«Славянский базар» набирает обороты – как Витебск готовится к фестивалю искусств?
11 июня 2025 17:59

«Славянский базар» набирает обороты – как Витебск готовится к фестивалю искусств?

Автограф кумира и олимпийский квест! Как прошёл 3-й день фестиваля «Вытокі» в Поставах?
07 июня 2025 18:42

Автограф кумира и олимпийский квест! Как прошёл 3-й день фестиваля «Вытокі» в Поставах?

Придорожный сервис. Проехали по Витебской области и оценили уровень местных заправок и кафе
18 мая 2025 17:45

Придорожный сервис. Проехали по Витебской области и оценили уровень местных заправок и кафе

Урожаю в Беларуси быть? Узнали, скажется ли апрельская непогода на продовольственной безопасности
13 апреля 2025 17:52

Урожаю в Беларуси быть? Узнали, скажется ли апрельская непогода на продовольственной безопасности

В Беларуси снова зима! Как устраняют последствия весенних снегопадов?
07 апреля 2025 17:55

В Беларуси снова зима! Как устраняют последствия весенних снегопадов?

«Славянский базар в Витебске» пройдёт с 10 по 13 июля. Когда начнут продавать билеты?
01 апреля 2025 18:31

«Славянский базар в Витебске» пройдёт с 10 по 13 июля. Когда начнут продавать билеты?

Находка поразила местных – в белорусском болоте нашли останки самолёта времён войны
02 марта 2025 17:15

Находка поразила местных – в белорусском болоте нашли останки самолёта времён войны

Новинки медицинской техники! Какими разработками удивляют в Витебске?
12 февраля 2025 18:27

Новинки медицинской техники! Какими разработками удивляют в Витебске?

Узнает хозяина, разговаривает и выражает эмоции – школьник создал робота на базе ИИ
28 октября 2024 19:14

Узнает хозяина, разговаривает и выражает эмоции – школьник создал робота на базе ИИ

22 супружеские пары со всей Беларуси приняли участие в проекте «Разговоре о важном» в Полоцке
14 октября 2024 19:42

22 супружеские пары со всей Беларуси приняли участие в проекте «Разговоре о важном» в Полоцке

Учёба в Европе пробивает очередное дно! Почему «солидное» образование вызывает вопросы?
08 сентября 2024 16:55

Учёба в Европе пробивает очередное дно! Почему «солидное» образование вызывает вопросы?