Новости по тегу #Марина Кишкурно

Начался прием документов в колледжи для получения профессионально-технического образования. По количеству мест приема лидируют инженерные, обрабатывающие и строительные специальности, в топе также сельское хозяйство.
Концертная площадка прямо на ВЦСК – никогда прежде такого open air северная столица не видела. Сцена, экраны, звуковое и световое оборудование разместятся прямо на стадионе и беговых дорожках.
«Вытокi» в Поставах на финишной прямой. Спортивно-культурный фестиваль 7 июня завершается. За время своего проведения (а было три праздничных дня) он собрал тысячи участников, сотни волонтеров и спортсменов.
В Беларуси продолжают разработку документа по развитию придорожного сервиса на следующую пятилетку.
Посевная началась бодро, и раньше обычного. Это стало заявкой на успех. Но погода внесла свои коррективы в расписание сева. На этой неделе к нам вернулась настоящая зима. С морозами и метелями. Аграрии снизили темпы работ. А растения оказались в стрессовом состоянии.
Апрельская зима вошла во все чаты, подняла рейтинги блогеров в соцсетях и добавила работы коммунальщикам, которые уже успели сменить лопаты на метлы.
Соответствующее распоряжение подписал Президент.
Общими усилиями найти и поднять удалось почти 100 деталей боевой машины. Когда погода позволит, поиски возобновят. А пока специалисты работают с тем, что есть. Фрагменты переданы Полоцкому историко-культурному музею-заповеднику.
Витебское предприятие вышло за рамки производственного назначения и теперь выпускает не только телевизоры, но и то, что востребовано рынком – стерилизатор для растворов, мобильный облучатель и рециркулятор воздуха.
Что умеет TN-95, как его называют дома, и кто, помимо самых близких людей, уже оценил разработку 11-классника?
Мероприятие неформальное, отметила Наталья Кочанова, призвав участников к обсуждению насущных тем и открытому диалогу. Обмен личным опытом, вопросы к представителям власти, пожелания и предложения – говорили о насущном. Но заглавной темой мероприятия стала социальная политика.
«Здесь дети купаются в мусорных баках. Ребёнок приходил со школы и рассказывал о том, что там есть в лесу маленькая площадка, где зарыты всякие шприцы. Здесь очень колоритные алкоголики».
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