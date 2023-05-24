Новшества или отработанная система? Анна Рысевец о едином элементе школьной формы

С нового учебного года в школьной форме добавляется единый элемент для каждого конкретного учреждения общего образования. Кто-то скажет: уравниловка. А мы назовем это индивидуальным подходом, уникальным стилем и самовыражением каждой школы, которая выделяется среди остальных и объединяет внутри коллектива. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о том, как изменится одежда учеников и как подготовиться родителям. Екатерина Забенько, СТВ:

Родители волнуются: не успели отойти от одних новшеств, а тут уже нужно выбирать новый элемент для школьной формы. Как система образования оценивает масштабы трагедии или все-таки проблема сильно раздута?

Анна Рысевец, начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома:

Я бы не назвала происходящий процесс трагедией, тем более масштабной. Вопрос делового стиля одежды – это вопрос даже не вчерашнего дня. В свое время образование вместе с концерном «Беллегпром» запускали проект «Школа будущего». В каждой области и в Минске были отобраны учреждения образования, которые отрабатывали единые подходы по внедрению делового стиля одежды. У нас было 12 учреждений образования и 22 школы, которые еще использовали единые элементы в организации образовательного процесса. В прошлом году Министерством образования был утвержден государственный школьный стандарт, который обязывает учащихся использовать в рамках образовательного процесса деловой стиль одежды. Четко было прописано, что сегодня понимается под деловым стилем. Уже было сказано об элементах этой одежды. Естественно, используются эмблемы, значки, нашивки, которые дополняют комплекты школьной одежды конкретного учреждения образования. Поэтому прошлый год на ряду с тем, что каждое учреждение образования проводило работу с детьми и родителями по выбору какого-то единого элемента, вносило изменения и дополнения в документы по своему учреждению образования.