Азарёнок: «У Батьки никаких красных линий нет, и красная линия – это граница Беларуси»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим выступление Александра Лукашенко в рамках Евразийского экономического форума в Москве, а также нынешнюю ситуацию СВО. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и официальный представитель Сводной казачьей бригады «Дон» Алексей Селиванов. Григорий Азаренок, СТВ:

Ну что, едет-едет по Полесью милый «Искандер»? Как раз об этом и переговорили два президента. Президент Токаев посетовал – вот есть у них. Президент говорит: да, как раз в этот момент где-то по Беларуси едет.

Сергей Лущ, общественный деятель:

Это дает повод для еще большего спокойствия. Сейчас обсуждают: ой, белорусы не воспримут, не поймут. Кто распространяет эту информацию? Те же инфопомойки, которые находятся за пределами нашей страны. Это как с историей атомной энергетики, что нам станции не надо, опасный атом, что станции можно везде, но только не у нас, потому что это экономически целесообразно. Так же и с оружием ядерным, ядерным вооружением, которое будет храниться на территории Республики Беларусь. Напомним, что контроль на сегодня будет сохраняться за Российской Федерацией. Я так понимаю, что в любом случае это согласованная позиция обоих глав государств. Наши экипажи уже подготовлены, насколько мне известно. Григорий Азаренок:

И самолетные, и искандерные. Сергей Лущ:

Поэтому сегодня граница на замке, Беларусь под надежным зонтиком находится. Если бы этого зонтика общего не было бы… А это сегодня именно реализация тех планов, той политики союзной об обеспечении безопасности, о которой тоже так долго говорили, хотя, безусловно, в плане безопасности у нас всегда был прогресс в рамках союза. Но сегодня в этих беспрецедентных и жестких условиях… Это и санкционное давление, и провокации, фактически против нас ведется гибридная война.