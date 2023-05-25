Азарёнок: «У Батьки никаких красных линий нет, и красная линия – это граница Беларуси»
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим выступление Александра Лукашенко в рамках Евразийского экономического форума в Москве, а также нынешнюю ситуацию СВО. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и официальный представитель Сводной казачьей бригады «Дон» Алексей Селиванов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ну что, едет-едет по Полесью милый «Искандер»? Как раз об этом и переговорили два президента. Президент Токаев посетовал – вот есть у них. Президент говорит: да, как раз в этот момент где-то по Беларуси едет.
Сергей Лущ, общественный деятель:
Это дает повод для еще большего спокойствия. Сейчас обсуждают: ой, белорусы не воспримут, не поймут. Кто распространяет эту информацию? Те же инфопомойки, которые находятся за пределами нашей страны. Это как с историей атомной энергетики, что нам станции не надо, опасный атом, что станции можно везде, но только не у нас, потому что это экономически целесообразно. Так же и с оружием ядерным, ядерным вооружением, которое будет храниться на территории Республики Беларусь. Напомним, что контроль на сегодня будет сохраняться за Российской Федерацией. Я так понимаю, что в любом случае это согласованная позиция обоих глав государств. Наши экипажи уже подготовлены, насколько мне известно.
Григорий Азаренок:
И самолетные, и искандерные.
Сергей Лущ:
Поэтому сегодня граница на замке, Беларусь под надежным зонтиком находится. Если бы этого зонтика общего не было бы… А это сегодня именно реализация тех планов, той политики союзной об обеспечении безопасности, о которой тоже так долго говорили, хотя, безусловно, в плане безопасности у нас всегда был прогресс в рамках союза. Но сегодня в этих беспрецедентных и жестких условиях… Это и санкционное давление, и провокации, фактически против нас ведется гибридная война.
Григорий Азаренок:
С элементами террористической.
Сергей Лущ:
Теперь никто этого даже не скрывает. Если пытались раньше микшировать, то нам сегодня прямым текстом сказали, как Дуремар пел: ух, я готов на подлости, я готов на гадости. Они готовы и на подлости, и на гадости. Мы с этого, к сожалению, начали, что они не пожалеют никого. И все эти калиновцы, змагары, бандеровцы – они всех их кинут на заклание ради достижения каких-то там своих тактических или стратегических целей. От этого могут пострадать наши люди. Абсолютно надо приветствовать, что сегодня демонстрируется этот высочайший уровень доверия между главами государства. Какой сегодня в целом уровень взаимодействия и открытость между Беларусью и Россией. И этому надо только поаплодировать.
Григорий Азаренок:
Кто по работе сейчас нас отсматривает, передайте, пожалуйста, у Батьки никаких красных линий нет, и красная линия – это граница Беларуси. Понятно, что на террористические методы мы будем отвечать тотальным уничтожением тех, кто сюда войдет. Но в случай военной агрессии – уж извините, Варшава не так для нас ценна на этой планете.
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