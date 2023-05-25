«Вот-вот и начнут истерить». Муковозчик проанализировал, как люди боялись за здоровье Лукашенко

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Недавнее совещание по актуальным вопросам здравоохранения напомнило и вот о чем: о коротком недомогании нашего лидера. Давайте поговорим об этом – вспомним, как мы на несколько дней «остались без Батьки». И как мы себя в это время вели. Ту неполную неделю отсутствия Президента в новостях лично я вокруг себя ощущал нарастающую растерянность, местами понемногу переходящую в малодушие. С одной стороны. И спокойное молчание – с другой.

Бывают события, про которые точно понимаешь: если бы они не случились, мы бы многого о себе не поняли. Читайте здесь.

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