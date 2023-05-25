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«Вот-вот и начнут истерить». Муковозчик проанализировал, как люди боялись за здоровье Лукашенко

25 мая 2023 18:02
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Вот-вот и начнут истерить». Муковозчик проанализировал, как люди боялись за здоровье Лукашенко-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: 
Недавнее совещание по актуальным вопросам здравоохранения напомнило и вот о чем: о коротком недомогании нашего лидера. Давайте поговорим об этом – вспомним, как мы на несколько дней «остались без Батьки». И как мы себя в это время вели. Ту неполную неделю отсутствия Президента в новостях лично я вокруг себя ощущал нарастающую растерянность, местами понемногу переходящую в малодушие. С одной стороны. И спокойное молчание – с другой. 

Бывают события, про которые точно понимаешь: если бы они не случились, мы бы многого о себе не поняли. Читайте здесь

Смотрите видео в нашем Telegram-канале. 

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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