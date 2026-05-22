Новости по тегу #Анна Рысевец

«В этом году будет несколько новых интересных моментов в проведении торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года и дате вручения документов об образовании».
«Поезд Памяти» – тот проект, который наглядно демонстрирует участникам истинную суть. Раскрывает настоящие страницы истории.
Традиционно отдых детей будет проходить в составе оздоровительных лагерей с круглосуточным и дневным пребыванием.
Официальная первая часть и концертно-развлекательная программа, которая готовится силами учащихся, родителей и педагогов учреждений образования.
Традиционно высок спрос на оздоровительные лагеря круглосуточного и дневного пребывания. Этим летом белорусские санатории планируют принять порядка 400 тысяч детей. Для этого задействуют 4,5 тысячи лагерей с дневным пребыванием и около полутора тысяч – с круглосуточным пребыванием.
Выпускные пройдут по всей стране 13 июня. В 20:00 начнется торжественное мероприятие.
Более 430 объединений нового профиля работает в наших учреждениях дополнительного образования.
Ежегодно к концу учебного года наши учреждения образования анкетируют детей, родителей на предмет удовлетворенности и запросов.
Дополнительное образование детей и молодежи – это самостоятельный вид образования.
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