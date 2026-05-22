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Новости по тегу #Анна Рысевец

Торжественные мероприятия в новом формате – как в Минске пройдут выпускные вечера
22 мая 2026 11:52

Торжественные мероприятия в новом формате – как в Минске пройдут выпускные вечера

С каждым годом количество стран растёт – рассказываем о проекте «Поезд Памяти»
07 июля 2025 14:41

С каждым годом количество стран растёт – рассказываем о проекте «Поезд Памяти»

Более 78 тысяч юных минчан отдохнут летом в детских лагерях
02 июня 2025 18:59

Более 78 тысяч юных минчан отдохнут летом в детских лагерях

Узнали, как в Минске пройдут выпускные вечера в 2025 году
02 июня 2025 18:41

Узнали, как в Минске пройдут выпускные вечера в 2025 году

Как организовать досуг детей и где найти легальную подработку? Ответили на пресс-конференции в Минске
30 мая 2025 06:56

Как организовать досуг детей и где найти легальную подработку? Ответили на пресс-конференции в Минске

Как пройдут последние звонки и выпускные в Минске в 2025-м? Рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома
20 мая 2025 09:07

Как пройдут последние звонки и выпускные в Минске в 2025-м? Рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома

Блогинг, киберспорт и стрит-фото – чем занять ребёнка?
16 сентября 2024 19:40

Блогинг, киберспорт и стрит-фото – чем занять ребёнка?

Актуальные запросы: вот как выбрать кружок для ребёнка
16 сентября 2024 19:31

Актуальные запросы: вот как выбрать кружок для ребёнка

Приводит к профессиональному выбору: о важности дополнительного образования рассказала Рысевец
16 сентября 2024 19:29

Приводит к профессиональному выбору: о важности дополнительного образования рассказала Рысевец

«На 6 тыс. детей больше отдохнет в лагерях Минска». Поговорили о новшествах летнего оздоровления
31 мая 2024 09:03

«На 6 тыс. детей больше отдохнет в лагерях Минска». Поговорили о новшествах летнего оздоровления

В Минске отмечается рост преступности среди несовершеннолетних
30 мая 2024 17:50

В Минске отмечается рост преступности среди несовершеннолетних

«Объединяют более 1800 ребят». Почему юные белорусы идут в военно-патриотические клубы?
19 февраля 2024 17:23

«Объединяют более 1800 ребят». Почему юные белорусы идут в военно-патриотические клубы?