Единый элемент школьной формы помогает сэкономить? Вот что ответила Татьяна Лугина

С нового учебного года в школьной форме добавляется единый элемент для каждого конкретного учреждения общего образования. Кто-то скажет: уравниловка. А мы назовем это индивидуальным подходом, уникальным стилем и самовыражением каждой школы, которая выделяется среди остальных и объединяет внутри коллектива. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о том, как изменится одежда учеников и как подготовиться родителям. Екатерина Забенько, СТВ:

Многие боятся лишних затрат в связи с этим. Но, как показывает практика, единый стиль помогает во многом сэкономить.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Если приобретать одежду капсульно, выбрав определенные базовые цвета, дополняя капсулу элементами, используя платья, брюки, юбки, жилеты, кардиганы, то здесь можно быть индивидуальностью и в то же время сэкономить, когда меняешь полностью гардероб или дополняешь какими-то элементами, не входящими в капсулу. Как показывает опыт еще текущего школьного года, когда был дан четкий посыл, что всех не одеваем в одежду в едином стиле, но тем не менее каждому учебному заведению предложено рассмотреть единый элемент. Неважно, будет это в виде галстука, значка или какого-то предмета гардероба в виде жилета, жакета. Мы видим, что это все достаточно успешно адаптировалось, внедрилось, каких-то отрицательных мнений по этой норме нет в обществе. Поэтому предложено в этом году пойди дальше, глубже, системнее, рекомендовано и родителям, и школьным учебным заведениям дополнить этот единый стиль какими-то элементами либо капсулами. Каждая школа решает самостоятельно. Есть еще время, если кто-то не обсудил в течение учебного года с родителями, не узнал мнения учеников, то мы находимся в конце учебного года. Еще целых три месяца. Кто-то мечтает уйти на каникулы, но мы как производственники, понимая важность этого момента, заранее подготовились к школьной коллекции текущего периода и оставили какое-то пространство в производственной программе на случай, если кто-то в июле – августе еще будет с какими-то инициативами или предложениями обращаться к легкой промышленности нашей страны. Екатерина Забенько:

Говоря о цене и об экономии. Наверное, как со списком идешь за продуктами, когда ты четко знаешь, что тебе надо, то за счет этого и происходит экономия. Как показывает практика, люди, которые приходят и четко знают, что им надо, могут сэкономить, чем те, которые приходят одеть ребенка в свободную одежду?

Николай Завалей, директор универмага «Беларусь»:

Как потребитель могу сказать, что товар весь высококачественный, то есть модели специально разработаны для деток, чтобы они носили это повседневно, специальными тканями. И купив одну вещь, ты можешь пользоваться до конца сезона. Второе – это торговля. Чем больше человек приобретает в магазине у нас, тем больше мы предоставляем скидок. Мы сегодня проработали с нашими партнерами и производителями максимальные скидки для наших покупателей, традиционно в городе будут проходить единые дни скидок. За комплексность мы в этом сезоне готовы предоставить полный скидочный пакет. Если человек придет и купит обувь, рюкзак, канцелярские товары, то будут максимальные скидки. Татьяна Лугина:

Что касается цены и разнообразия. Рекомендовано было в ассортименте блузочной, костюмной, сарафанной групп использовать съемные элементы одежды. Можно за счет дополнительного съемного элемента одежды придать ей праздничный вид, какое-то другое направление. Девочка каждый день может выглядеть абсолютно новой. В прошлом году в рамках всей проводимой работы мы за сентябрь – октябрь провели соцсрез и анкетирование в школах страны (в различных населенных пунктах, мелких в том числе). Практически к декабрю прошлого года у нас совместно с Министерством образования были предпочтения, которые промониторили на базе анкетирования родителей и детей, что же все-таки ждут от нас учащиеся и их родители в следующем году. Поэтому нами были промониторены и ассортиментная группа, и единицы продукции. На основании этого заказа была сделана производственная матрица. Сюда подключилась вся легкая промышленность нашей страны.