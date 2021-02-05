Делегат ВНС об образовании: актуальным является вопрос формирования метапредметных компетенций

Елена Ивановна по образованию учитель немецкого языка. В профессии почти 30 лет, восемь из них работает директором первой гимназии Воложина. Она уверена, что будущее за молодежью. Высокая заработная плата и комфортное жилье помогут закрепиться молодым учителям в сельской местности, проявить свои лучшие качества.

Елена Клачко, директор гимназии № 1:

Актуальным для нас также является вопрос формирования метапредметных компетенций учащихся. Это по сути дела универсальные умения, знания, навыки, которые необходимы любому выпускнику, который отправляется во взрослую самостоятельную жизнь, чтобы быть востребованным в обществе, самостоятельным в своих решениях, конкурентоспособным. А это напрямую связано с медиаграмотностью. То есть умение читать текст, находить информацию в тексте, правильно анализировать эту информацию. Отличать негативное, доброкачественное от недоброкачественного. Это тоже спектр умений, который важен для нашего будущего поколения.