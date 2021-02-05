Владимир Андрейченко: итоги ВНС скорректируют законодательную деятельность Палаты представителей

Новости Беларуси. «Единство! Развитие! Независимость!» – под таким слоганом пройдет VI Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важнейший форум, где обсудят наше ближайшее будущее, состоится в Минске 11-12 февраля. За работой ВНС смогут следить все белорусы. Трансляцию будут вести главные телеканалы страны.

Итоги Всебелорусского народного собрания скорректируют законодательную деятельность Палаты представителей как на ближайший год, так и на перспективу. Об этом сообщил Владимир Андрейченко. По результатам ВНС депутатам предстоит работа над проектами с учетом предложений граждан, поступивших во время собрания и перед ним.

Напомним, до начала собрания в Беларуси пройдет масштабное социологическое исследование. Планируется опросить жителей разных городов страны. Всем участникам будут заданы вопросы, от которых зависит развитие Беларуси. Также их спросят о личных наиболее насущных проблемах. А результаты обязательно будут опубликованы.