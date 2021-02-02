Роман Головченко о безопасности на ВНС: «Соответствующие органы имеют планы действий на все случаи событий»

Новости Беларуси. Уже после встречи во Дворце Независимости у журналистов была возможность задать свои вопросы по предстоящему ВНС премьер-министру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кривошеев, Белтелерадиокомпания, Белорусский союз журналистов: Делегаты не боятся, высказывают свою гражданскую и политическую позицию. Но тем не менее, на мой взгляд, обязанность правительства, оргкомитета – обеспечить надежную защиту всех делегатов. И если разворачивается кампания травли, запугивания, угрожают делегатам, гражданам Беларуси, то, на мой взгляд, и правительство должно на это реагировать. Как вы намерены реагировать?

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Что касается безопасности: такое массовое мероприятие всегда сопровождается определенными мерами безопасности – не только физической, но и предотвращения всяческого рода провокаций. Мы, честно говоря, пока не видим, что это представляет какую-то реальную угрозу. Тем не менее в отдельных чатах, еще где-то высказываются мысли – возможно, в воспаленных умах оно только существует.

Хочу вас заверить и успокоить, что соответствующие органы имеют планы действий на все случаи событий. Я думаю, у всех была возможность убедиться в том, что правоохранительная система Беларуси в состоянии противостоять любым попыткам дестабилизации. Пока у меня нет информации, что кто-то из делегатов обращался с заявлениями, что он подвергается оскорблениям и угрозам в этой связи. Поэтому я могу сказать, что достаточно спокойная ситуация в этом отношении. Все меры предосторожности будут приняты.