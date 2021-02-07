Александр Лукашенко высказался о преподавателях и студентах: «Важнейшая роль отводится наставнику»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Важнейшая роль отводится наставнику. Получив еще сырой материал после вуза, там, в производстве, в жизни, человек становится настоящим специалистом. Но без наставника быть не может.

Александр Лукашенко:

Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи. В противном случае мы получим очень большие проблемы. Если мы не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке. И боюсь, что в условиях геополитического разлома (об этом мы, наверное, еще будем говорить на собрании) мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки.

Поэтому нам надо своими руками не привести страну в этот хаос. Потому что им жить. Мы уйдем – они будут жить. Где и как будут жить, зависит сейчас во многом от нас и от преподавателей. Это не дело, когда преподаватели и студенты вузов выступают как какая-то отдельная сила по дезорганизации общества и уничтожению той системы, которую мы создавали четверть века.