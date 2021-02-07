Александр Лукашенко высказался о преподавателях и студентах: «Важнейшая роль отводится наставнику»
Новости Беларуси. Беларуси нужны новые прорывные, эффективные, инновационные технологии. Об этом 5 февраля заявил Президент, вручая дипломы доктора наук и аттестаты профессора, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Торжественная церемония, которая уже стала традиционной, прошла во Дворце Независимости. В зале – представители медицинских, педагогических, сельскохозяйственных, технических, экономических наук. Каждый внес свой вклад в развитие нашей страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Важнейшая роль отводится наставнику. Получив еще сырой материал после вуза, там, в производстве, в жизни, человек становится настоящим специалистом. Но без наставника быть не может.
Александр Лукашенко:
Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи. В противном случае мы получим очень большие проблемы. Если мы не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке. И боюсь, что в условиях геополитического разлома (об этом мы, наверное, еще будем говорить на собрании) мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки.
Поэтому нам надо своими руками не привести страну в этот хаос. Потому что им жить. Мы уйдем – они будут жить. Где и как будут жить, зависит сейчас во многом от нас и от преподавателей. Это не дело, когда преподаватели и студенты вузов выступают как какая-то отдельная сила по дезорганизации общества и уничтожению той системы, которую мы создавали четверть века.
Александр Лукашенко:
Не спешите, никогда не спешите. И Президент у вас будет новый, и после вас придут новые ученые. Это же жизнь. Это жизнь, но торопиться не надо. Вы люди образованные, вы формируете мнения людей, вы лицо государства, вы и должны защищать это государство.