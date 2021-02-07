52 метра. Побывали на белорусском предприятии, где разработали самый высокий в СНГ подъёмник

Новости Беларуси. Из ремонтного предприятия в машиностроительный завод. Это история о когда-то неизвестных «Витебских подъемниках», а сегодня узнаваемом и за пределами нашей страны бренде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дотянуться удалось не только до соседней России, но и дальше. Наша спецтехника используется на территориях десятка стран. Многого удалось достичь и во время пандемии: предприятие не закрывалось, а даже наоборот увеличило свое присутствие на рынках. «Подслушано в цеху» – репортаж Виктора Пралича.

Набирать высоту «Витебские подъемники» начинают здесь, в цехе плазменной резки. Будущая огромная стрела миллиметр за миллиметром выкраивается строго по заданным оператором чертежам.

Павел Савченков, газорезчик:

Машина машиной – всегда должен быть контроль. Нужно внимательно смотреть. Машина может остановиться, где-то что-то не понять. Мы это все контролируем. Естественно, надо смотреть, чтобы не было различных сбоев в программе, чтобы было четко вырезанное отверстие, все по размерам, по чертежам.

Свой первый подъемник предприятие выпустило спустя пять лет с момента появления на рынке – в 2009-м. Уже тогда стало понятно, что быть сервисом по ремонту мало, необходимо развитие. Тогда и приняли решение производить собственную продукцию. Завод стал расширяться, устанавливать современное оборудование и заявлять о себе не только на белорусском рынке. За несколько лет мощности увеличили в разы. Соответственно, расширилась и линейка выпускаемой продукции.

Денис Плешаков, заместитель генерального директора по экономике и развитию:

Постоянно занимаемся расширением номенклатуры нашей продукции. К примеру, в 2020 году мы разработали самый высокий в странах СНГ подъемник высотой подъема 52 метра – ВИПО-52. Он не имеет аналогов. И в то же время он дешевле европейских. Когда многие за границей сокращали сотрудников, здесь брали в штат. Чего достиг во время пандемии завод в Витебске?

На «Витебских подъемниках» знают: сегодня удивить своего потребителя сложно, но возможно. Выпускаемая здесь спецтехника на базе различных шасси используется во многих сферах. Но только развиваясь, возможно удерживаться на рынке. Из последних продиктованных рынком решений – сельскохозяйственная техника.

Виктор Пралич, корреспондент:

Это еще одна их новинок предприятия – плуг навесной оборотный «СЯБАР». Разработка собственных конструкторов. Импортозамещающая. Его цена за границей доходит до 120 тысяч евро. У нас в три раза дешевле. О смене работы и не думает. Чем занимается оператор станков на машиностроительном заводе в Витебске? Агрегаты уже закупили западные регионы страны, также тестируются они и в России (уже замечены на просторах Кубани).

А эти машины, прежде чем отправиться к потребителям, пройдут экзамен здесь. Чтобы сдать заказчику технику, сначала необходимо провести тесты на ее работоспособность. Техника специфической направленности, а потому ее безопасность при эксплуатации прежде всего.

Вячеслав Большаков, начальник цеха:

Самое интересное, что приходилось испытывать, – это именно эту большую машину (52 метра), когда у нее очень большие вылеты и ей нужно большое пространство, и мы полигон наш полностью задействовали. И выглядит оно очень интересно. Первые мои мысли были: чуть ли не большую речку можно в горизонте растянуть. Красиво выглядит.