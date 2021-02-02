Делегаты ВНС: кто они и бойкотируют ли предстоящее собрание иностранцы?

Анна Пыж, ОНТ: Безусловно, Всебелорусское народное собрание – это очень и очень представительный форум, но, знаете, такой популярный вопрос в основном в интернете: кто эти люди? Скептики, они безусловно есть, говорят о том, что делегаты ВНС – это свои, скажем так, люди. Так ли это, можем ли мы каким-то образом быть уверены в том, что все-таки будут разные, возможно, даже альтернативные точки зрения?

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Если говорить о составе, получилось так, что у нас практически в равнозначной пропорции представлены рабочие, труженики села, инженерно-технические работники, работники социально-культурной сферы, руководители предприятий и организаций, военнослужащие, представители правоохранительных органов, студенты, пенсионеры и представители частного бизнеса. Я считаю, что какие-то претензии к полномочиям этих делегатов, насколько они представляют белорусское общество, – они просто несостоятельны.

За неделю до собрания мы завершили все процедуры, которые были предусмотрены по избранию делегатов, я хочу сказать, что конкуренция была достаточно острой на вот этих вот выборных собраниях, гораздо больше людей хотели бы принять участие в мероприятии. Еще не могу, кстати, не отметить достаточно активное участие иностранных гостей, потому что тоже предрекали некий бойкот со стороны граждан иностранных государств, которые побоятся ехать в Беларусь, что никто туда не направит своих представителей. Но опять-таки реальность показывает, насколько пусты эти заявления. Сейчас у нас порядка 70-80 подтвержденных зарубежных гостей, некоторые из них планируют выступать. Попытка какая-то блокады собрания с треском провалилась. Помимо зарубежных гостей, представители иностранных посольств тоже выразили большой интерес, хотя вбрасывалась информация, что там тоже будет бойкот коллективный. Сейчас подавляющее большинство дипломатических представителей, аккредитованных в Республике Беларусь, подтвердили свое участие, что говорит тоже о высоком интересе в получении информации из первых уст.

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