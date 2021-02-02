Делегат ВНС о переменах в Беларуси: «Надо уметь прощать и уважать мнение каждого»

Новости Беларуси. Очень модное сейчас слово, популярное последние полгода, – перемены. Всем нужны перемены. Перемены – это хорошо, они нужны. Какие перемены нужны Минску? На этот вопрос в студии « Большого города » ответил Андрей Бугров, студии председатель Минского городского совета депутатов.

Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов: Я родился, вырос в Минске, здесь родились мои дети, поэтому я действительно рад тому, что я минчанин. У нас замечательная столица, прекрасный город, жители, и мне бы не хотелось каких-то серьезных, глобальных перемен. Мне бы хотелось сохранить архитектуру нашего города, хотелось бы единства, которое у нас сегодня существует в части проектирования и подходов нашего Минска, который всем нравится. Мне бы хотелось, чтобы у нас активнее развивалось строительство метрополитена. Это удобно, красиво. Мне бы хотелось, чтобы мы уходили в своем транспорте от использования двигателей внутреннего сгорания, потому что у нас красивая зеленая столица, и мы должны не только гордиться той зеленью, которая у нас есть, мы должны гордиться зелеными технологиями, которые будем применять. Я бы хотел, чтобы мои дети продолжали жить в таком же чистом, красивом, замечательном Минске, который сегодня есть.

Илона Волынец, ведущая:

Этот год объявлен Годом народного единства. Что может помочь нам всем объединиться?

Андрей Бугров:

Мне кажется, что, в первую очередь, это доверие друг к другу, возможность уметь прощать и уважать мнение каждого. Минск – это же наш дом с большой семьей. В каждой семье бывают какие-то моменты конфликтов, ссор, но когда праздники – все собираются за одним большим и дружным столом, поздравляют друг друга, прощают обиды, обоснованные и необоснованные. Мы должны понимать – мы должны уважать друг друга, оставаться теми белорусами, которыми мы были исторически, жили доброй семьей с почетом, уважением как к молодым, так и к старикам и строили процветающее государство, нашу любимую Беларусь.