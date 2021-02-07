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О смене работы и не думает. Чем занимается оператор станков на машиностроительном заводе в Витебске?

07 февраля 2021 17:42
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Новости Беларуси. Сегодня производство на «Витебских подъемниках» имеет замкнутый цикл. Специальное оборудование здесь делают от А до Я, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О смене работы и не думает. Чем занимается оператор станков на машиностроительном заводе в Витебске?-1

На одном из таких этапов работает и Кирилл Караблин. Навыки токарного мастерства получил в колледже, здесь дополнительно окончил курсы по программированию. О смене работы и не думает: есть и интерес, и перспективы.

О смене работы и не думает. Чем занимается оператор станков на машиностроительном заводе в Витебске?-3

Кирилл Караблин, оператор станков числового программного управления:
Работаю здесь три года уже. Моя работа заключается в написании программ и обслуживании станков, также черчении чертежей и изготовлении высокоточных деталей. Это очень трудоемкий и увлекательный процесс.

52 метра. Побывали на белорусском предприятии, где разработали самый высокий в СНГ подъемник (читайте здесь).

# Предприятия Беларуси # Виктор Пралич

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