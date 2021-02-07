О смене работы и не думает. Чем занимается оператор станков на машиностроительном заводе в Витебске?

Новости Беларуси. Сегодня производство на «Витебских подъемниках» имеет замкнутый цикл. Специальное оборудование здесь делают от А до Я, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На одном из таких этапов работает и Кирилл Караблин. Навыки токарного мастерства получил в колледже, здесь дополнительно окончил курсы по программированию. О смене работы и не думает: есть и интерес, и перспективы.