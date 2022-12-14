«Он был философ, но он был солдат». Каким запомнили ушедшего Николая Щёкина?

Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим проект о Всебелорусском народном собрании, новости с фронта специальной военной операции и философию победы. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и Первый заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике Султан Рашаев.

Григорий Азаренок, СТВ:

В понедельник утром, 12 декабря, у многих был шок. Ушел от нас Николай Сергеевич Щекин. Сегодня прошло прощание с ним. Он был философ, но он был солдат. Это был солдат Президента, который в 2020 году в любой день, в любое время приходил в эфиры и блестящим глаголом опровергал все аргументы врагов государства. Он был одним из строителей нашей державы, потому что фактически всю вертикаль власти учил, всех председателей, заместителей председателей райисполкомов знает. Помянем еще раз этого замечательного воина Президента. Каким ты запомнил Николая Сергеевича Щекина? На 50 году ушел из жизни ученый и публицист Николай Щекин – подробности.