«Он был философ, но он был солдат». Каким запомнили ушедшего Николая Щёкина?
Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим проект о Всебелорусском народном собрании, новости с фронта специальной военной операции и философию победы. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и Первый заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике Султан Рашаев.
Григорий Азаренок, СТВ:
В понедельник утром, 12 декабря, у многих был шок. Ушел от нас Николай Сергеевич Щекин. Сегодня прошло прощание с ним. Он был философ, но он был солдат. Это был солдат Президента, который в 2020 году в любой день, в любое время приходил в эфиры и блестящим глаголом опровергал все аргументы врагов государства. Он был одним из строителей нашей державы, потому что фактически всю вертикаль власти учил, всех председателей, заместителей председателей райисполкомов знает. Помянем еще раз этого замечательного воина Президента.
Каким ты запомнил Николая Сергеевича Щекина?
На 50 году ушел из жизни ученый и публицист Николай Щекин – подробности.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Сказать, что талантливым, образованным, интеллигентным, знающим – ничего не сказать. Самое главное – он был еще и отзывчивым, внимательным. Он находил с людьми общение. Он был внимательным и отзывчивым человеком. Во время интервью или общения он всегда спросит про тебя. Его все уважали и любили. И самое интересное – многие же эксперты на государственной зарплате сидят. Но есть люди, и он в том числе… Только он мог ответить, когда ты звонишь и просишь комментарий. Когда мы боролись за мнение каждого белоруса, за то, чтобы не отдать свою землю завоевателям, наглым, лицемерным фарисеям из Запада и служителям их культа среди наших белорусов… Когда мы звонили Николаю Щекину, он говорил: когда надо? Сколько у меня минут? Все.
Евгений Пустовой:
Он даже приезжал сам на студию, готов был. Он не прятался на лецішчы, на дачу не уезжал, он не говорил, что у него кто-то из родных заболел ковидом, поэтому он боится. Он ехал, был всегда готов. По боевой тревоге одевался в экспертный дресс-код и был готов стоять до конца. Так он стоял до конца за интересы нашего любимого Президента, нашей любимой страны, нашего многострадального белорусского народа. Макей, Щекин – они же элита. Многие думают, над ними дуют, в роскоши купаются. Да не в роскоши они купаются, не дует на них никто. Они просто горят патриотизмом, любовью к Родине, к вам, милые белорусы, к служению государству и к государю. Поэтому сгорают.
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