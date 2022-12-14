«Только лузеры смогут вступить». Нужен ли БНФ Беларуси?

Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим проект о Всебелорусском народном собрании, новости с фронта специальной военной операции и философию победы. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и Первый заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике Султан Рашаев. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Не было партийного строительства, а было недовольство. А сейчас люди, которые заблудшие, которые хотели свобод, наверное, пришли в себя. Если бы была какая-то нормальная партия, не деструктивная, они бы в этой партии были, и это бы кипело там, и какие-то идеи рождались бы. Это было бы более интеллигентно, по-белорусски.

Григорий Азаренок, СТВ:

Подход такой был. Пускай они здесь все сидят без партии, а в своих СМИ, НКО. Все знают, что общество их не поддерживает все равно. Тем не менее как социальную технологию их использовать для раскачки страны можно, поэтому мы это все исправляем уже несколько лет. Но такой подход, что всем цветам цвести, может быть, они что-то конструктивное скажут… Они никогда ничего конструктивного не говорили. У них всегда одна идеологическая повестка – это война с Россией, свергнуть президента. Евгений Пустовой:

Так почему эти партии в нашем политическом пространстве должны быть? Григорий Азаренок:

Уничтожить. Пустовой: «Не будете слушать ВНС – будете подчиняться Балабе». Подробности здесь. Евгений Пустовой:

Белорусы уже определились. Мне кажется, они сами не создадутся. Григорий Азаренок:

Партия БНФ должна быть в стране?