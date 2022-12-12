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На 50 году ушёл из жизни учёный и публицист Николай Щёкин

12 декабря 2022 09:18
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Новости Беларуси. В ночь на 12 декабря ушёл из жизни учёный и публицист Николай Сергеевич Щёкин. Об этом сообщается в Telegram-канале Юрия Воскресенского.

На 50 году ушёл из жизни учёный и публицист Николай Щёкин-1

18 декабря Николаю Сергеевичу исполнилось бы 50 лет. Николай Щёкин работал в Академии управления при Президенте Беларуси преподавателем, завотделом технологии кадровой политики, директором Центра государственной кадровой политики НИИ ТПГУ Академии управления, заместителем директора Института государственной службы.

Щёкин был частым гостем на телеканале ЗАО «Столичное телевидение». Он давал комментарии по общественно значимым вопросам, а также много раз выступал в качестве эксперта в программах и ток-шоу на нашем телеканале.

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# Некролог # общество # Николай Щекин # Юрий Воскресенский # Фотофакт

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