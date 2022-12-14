«Мы сегодня воюем с цивилизацией, которая представляет собой оплот античеловечества». Что такое Запад – рассказал Дугин

Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим проект о Всебелорусском народном собрании, новости с фронта специальной военной операции и философию победы. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и Первый заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике Султан Рашаев.
Григорий Азаренок, СТВ:
Александр Дугин – это один из главных мыслителей, философов нашей цивилизации. Гений философии встречался с гением политики – с Александром Лукашенко. Они долго очень общались. Кто нам противостоит?
Александр Дугин, философ, общественный деятель (Россия):
Мы сегодня воюем с цивилизацией, которая представляет собой оплот античеловечества. Известно, что в религии традиционно дьявол, падший ангел, назывался врагом рода человеческого. Изначально падший ангел считался человекоубийцей. А сегодня западная цивилизация как бы повторяет это движение богословской мысли на уровне технологий, технократий, поэтому те, кто ездит по кладбищам, воспевают украинский нацизм… Тоже поразительная вещь. Такая степень лжи, которая сегодня существует на Западе, уникальна, такого никогда не было. Но если мы посмотрим глубже, за что бьется Запад, то он бьется за постчеловеческую цивилизацию, за передачу инициативы искусственному интеллекту.
С точки зрения «прогрессивных» идеологов Запада, таких как Бернар-Анри Леви, Курц, Веллер и других, человечество исчерпало свой потенциал. Леви еще в 1980-е годы писал, Ницше говорил, что Бог умер, а я провозглашаю, что человек умер. Вот его тяга к кладбищам, вот его ненависть к русским, вот его поддержка нацистских головорезов, убийц и садистов, маньяков, уничтожающих мирное население, вот культ смерти. Леви сказал – Леви сделал. Леви провозгласил смерть человека – вот он, ваш Леви. Берите его и с ним имейте дело. Конец человека – это вписано в логику нового витка современной западной цивилизации.
Как они это объясняют? Они говорят, что человек исчерпал себя. Когда-то обезьяна исчерпала себя, она передала инициативу постобезьяньей общности – общности людей. Сегодня человек перед лицом мыслящей машины, перед лицом искусственного интеллекта, нейросетей тоже исчерпал себя, поэтому он должен умереть. И те, кто не понимают этого императива прогрессивной западной цивилизации, этого технократического ветка, те просто вредоносны. Они сторонники архаики, они защищают традицию, они мешают прогрессу, поэтому их надо уничтожить. В принципе, можно уничтожить и всех остальных, то есть и сторонников прогресса, но сторонникам прогресса предлагается и эвтаназия – переход в смерть мягко. С наркотиками, с магнетизмом разложения, с мягкой культурой, где просто был человек – и нет его. Смена пола, постепенное вывешивание его сознания на какой-то облачный сервер. То есть человек, который скажет, что я за прогресс, я за либерализм, я за Леви, исчезнет мягко, это будет эвтаназия. А для тех, кто не хочет становиться на сторону прогресса Леви, садистов и убийц из неонацистских батальонов, тем предлагается жестокая смерть. То есть у человечества есть только один выбор, с точки зрения этих идеологов: мягкая смерть, комфортная, уютная, постепенная и жесткая. А жизни нет. В этом уравнении ты не можешь выбрать жизнь. Ты можешь выбрать комфортную смерть или жесткую. Вот и все. Выбирай.
Александр Дугин:
Но наша война сейчас, борьба России, борьба Беларуси, борьба всех людей доброй воли – это борьба за жизнь, за человека. Это отвержение чудовищной, противоестественной, дьявольской логики, что хочешь прогресса – прекращай быть человеком, переходи на облачный сервер, смешивайся с машиной, создавай киборга. Как объектно-ориентированные онтологи и киберфеминистки предлагают, что будущее будет состоять из матерей, которые уже будут не женскими матерями, а будут симбиозом между женщиной, целлофановым пакетом, спрутом и водорослями. То есть они будут защищать нашу планету в виде шумящих подводных водорослей великих целлофановых матерей. Эта постчеловеческая утопия рассматривается как наиболее прогрессивная.
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