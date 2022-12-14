«Мы и дальше будем защищать страну от этих сатанистов, нацистов». Что происходит в Украине?
Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим проект о Всебелорусском народном собрании, новости с фронта специальной военной операции и философию победы. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и Первый заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике Султан Рашаев.
Султан Рашаев, первый заместитель начальника Управления Росгвардии по Чеченской Республике:
На данный момент обстановка стабильная, контролируемая. Да, бывают попытки переправиться через Днепр, прорвать оборону, но у нас хватает сил и средств, чтобы противостоять. В настоящий момент личный состав созданного подразделения «Ахмат» в составе группировки «Днепр» выполняет боевые задачи по удержанию рубежей. Также проводим массовые оперативно-розыскные мероприятия на территориях Херсонской и Запорожской областях. В результате было выявлено несколько схронов, свыше сотни огнестрельного оружия, оружие Stinger (ПЗРК) и боеприпасы разных калибров. Каждый день мы проводим определенные мероприятия. Были задержаны подсобники диверсионных групп. Как вы знаете, они подсобничали адресованным группам, передавали координаты дислокаций подразделения «Ахмат».
Султан Рашаев:
Каждый боец в полной боевой готовности. Железный боевой дух, мощная мотивация. Думаю, бойцы готовы. Наша первая задача, поставленная главой Чеченской Республики: вежливо относиться к гражданским, защищать их. Мы проводим определенные мероприятия и помогаем в плане медицинской помощи, гуманитарной помощи – оказываем любую помощь. Имеется в виду подразделение «Ахмат». Конечно, все испугались. Когда мы начали вежливо общаться с гражданскими, они поняли, что мы приехали защищать, а не ущемлять. С помощью Всевышнего Аллаха мы и дальше будет защищать страну от этих сатанистов, нацистов и выполним поставленную задачу Верховным главнокомандующим и главой Чеченской Народной Республики.
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