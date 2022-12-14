«Мы и дальше будем защищать страну от этих сатанистов, нацистов». Что происходит в Украине?

Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим проект о Всебелорусском народном собрании, новости с фронта специальной военной операции и философию победы. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и Первый заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике Султан Рашаев.

Султан Рашаев, первый заместитель начальника Управления Росгвардии по Чеченской Республике:

На данный момент обстановка стабильная, контролируемая. Да, бывают попытки переправиться через Днепр, прорвать оборону, но у нас хватает сил и средств, чтобы противостоять. В настоящий момент личный состав созданного подразделения «Ахмат» в составе группировки «Днепр» выполняет боевые задачи по удержанию рубежей. Также проводим массовые оперативно-розыскные мероприятия на территориях Херсонской и Запорожской областях. В результате было выявлено несколько схронов, свыше сотни огнестрельного оружия, оружие Stinger (ПЗРК) и боеприпасы разных калибров. Каждый день мы проводим определенные мероприятия. Были задержаны подсобники диверсионных групп. Как вы знаете, они подсобничали адресованным группам, передавали координаты дислокаций подразделения «Ахмат».