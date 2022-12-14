Пустовой: «Не будете слушать ВНС – будете подчиняться Балабе»

Григорий Азаренок, СТВ: Я вот думаю, Президент правильно все говорит, но если Запад вновь оболванит наших людей, выведет их на улицы, им плевать будет на решение того же ВНС, все равно придется действовать Балабе.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Да, ты сорвал с языка. Но у ВНС есть инструменты – Конституция, законы, полномочия. Когда Конституцию не слушают, законы нарушают, есть еще один, силовой инструмент у государства. Дубины – называйте как угодно. Машины водометные. Мы будем отстаивать свое существование, право зваться белорусами, гражданами Беларуси, право оставаться в истории. И есть алгоритм действий. Поэтому да. Не будете слушать ВНС – будете подчиняться Балабе, образно говоря. Очень хороший вопрос. Партии, ВНС. Присутствовал министр юстиции, у которого прекрасное прошлое за спиной, он даже в Афганистане воевал. Я вчера ему вопрос задавал: вы говорите о партиях, о том, что такая благодатная законодательная почва для партий, ну так развивайтесь. Это должно снизу быть. Я говорю: вы как бывший силовик мне скажите, как мы защитим себя от деструктивных партий, от их влияния? Можно же под личиной партии любым центрам силы чужеземным прийти. С любой стороны. Он сказал: в законе это все будет прописано, то есть запрет финансирования из вне и так далее. Если это партии белорусов, то пусть люди, которые свято верят в свои идеи, и организовываются.

«Только лузеры смогут вступить». Нужен ли БНФ Беларуси? Подробности здесь.