«Подлые идеи – подлые лидеры». Азарёнок и Пустовой о звёздах, которые публично ушли в 2020-м
Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим проект о Всебелорусском народном собрании, новости с фронта специальной военной операции и философию победы. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и Первый заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике Султан Рашаев.
Григорий Азаренок, СТВ:
Все эти селебрити, которые публично уходили, делали каминг-ауты, 9 числа, когда были соприкосновения, никто не вышел. Никто! Дураки-студенты, уркаганы и все остальное, а элитка сидела и смотрела, читала Telegram-каналы через VPN и попивала шампусик.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Давай ответим на главный вопрос: правильно ли мы поступили?
Григорий Азаренок:
Тут у меня вопросов нет.
Евгений Пустовой:
У меня на полке фотография деда-фронтовика. Я каждое утро и каждый вечер могу смело ему смотреть в глаза.
Григорий Азаренок:
Это был риторический вопрос.
Евгений Пустовой:
А теперь насчет элиты. Бомонд-культура всегда, кажется, передовая.
Григорий Азаренок:
Даже Симонов – это культура. А это не культура. Это мразь, которой надо бить морды.
Евгений Пустовой:
Можно, но он же придет в милицию, напишет заявление, и каратели будут отстаивать его интересы. Все согласно законодательству Беларуси.
Григорий Азаренок:
Нас в Европе считают чуть ли не террористическим государством.
Евгений Пустовой:
Пусть считают, а у нас демократия, верховенство права и так далее. Поэтому любители, шататели или читатели, телеграмные адепты перамен, мятежа, революции могут спокойно снимать рекламу.
Григорий Азаренок:
Я к чему? Они собой провоцировали, своими постами, поступками, а сами нарушать закон не вышли. И сейчас существуют. С точки зрения закона никаких претензий нет. У меня вопрос другой…
Евгений Пустовой:
Но они были лидерами мнений.
Григорий Азаренок:
Так они спровоцировали, и эти дураки…
Евгений Пустовой:
Студенты журфака пошли, а они нет.
Григорий Азаренок:
Так вот вопрос. Например, в бизнесе гражданина Перлина, Курьяна и так далее есть государственный профсоюз? Есть ли? А они принимали участие в обсуждении Конституции? Раз у них мнение, раз они мнят, что у них мнение есть о себе какое-то. Где государственный профсоюз? Помогаете ли вы военно-патриотическому клубу «Рысь» спонсорской помощью? Вопросы, вопросы… Если к ним нет никаких правовых претензий, хотя это просто нравственно подло, что они сделали, то вот такие вопросы.
Евгений Пустовой:
Подлые идеи – подлые лидеры. Вот и все.
Григорий Азаренок:
А какие вы члены общества? Общество имеет право задать им вопросы.
Евгений Пустовой:
Давай честно. Тот же Перлин – лидер мнения своего общества, тех, которые в коротких штанишках, стендаперы, юмористы, которые всегда смеялись с чужих смертей – ха-ха-ха, колхозники, аграрии.
Григорий Азаренок:
Клишевич предложил свозить айтишников в Хатынь. Они из этого мемы сделали: это кринж, лол, шутка, айтишников в Хатынь, вы лохи там что ли? И так далее.
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