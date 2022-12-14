«Подлые идеи – подлые лидеры». Азарёнок и Пустовой о звёздах, которые публично ушли в 2020-м

Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим проект о Всебелорусском народном собрании, новости с фронта специальной военной операции и философию победы. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и Первый заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике Султан Рашаев. Григорий Азаренок, СТВ:

Все эти селебрити, которые публично уходили, делали каминг-ауты, 9 числа, когда были соприкосновения, никто не вышел. Никто! Дураки-студенты, уркаганы и все остальное, а элитка сидела и смотрела, читала Telegram-каналы через VPN и попивала шампусик.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Давай ответим на главный вопрос: правильно ли мы поступили? Григорий Азаренок:

Тут у меня вопросов нет. Евгений Пустовой:

У меня на полке фотография деда-фронтовика. Я каждое утро и каждый вечер могу смело ему смотреть в глаза. Григорий Азаренок:

Это был риторический вопрос.

Евгений Пустовой:

А теперь насчет элиты. Бомонд-культура всегда, кажется, передовая. Григорий Азаренок:

Даже Симонов – это культура. А это не культура. Это мразь, которой надо бить морды. Евгений Пустовой:

Можно, но он же придет в милицию, напишет заявление, и каратели будут отстаивать его интересы. Все согласно законодательству Беларуси. Григорий Азаренок:

Нас в Европе считают чуть ли не террористическим государством. Евгений Пустовой:

Пусть считают, а у нас демократия, верховенство права и так далее. Поэтому любители, шататели или читатели, телеграмные адепты перамен, мятежа, революции могут спокойно снимать рекламу.

Григорий Азаренок:

Я к чему? Они собой провоцировали, своими постами, поступками, а сами нарушать закон не вышли. И сейчас существуют. С точки зрения закона никаких претензий нет. У меня вопрос другой… Евгений Пустовой:

Но они были лидерами мнений. Григорий Азаренок:

Так они спровоцировали, и эти дураки… Евгений Пустовой:

Студенты журфака пошли, а они нет.