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«Большая утрата для нашей страны». Белорусы продолжают прощаться с Владимиром Макеем

29 ноября 2022 13:37
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Новости Беларуси. Его земной путь завершен, но память о нем навсегда останется в родной Беларуси. В Минске прощаются с Владимиром Макеем. Министра иностранных дел не стало в минувшую субботу, 26 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Большая утрата для нашей страны». Белорусы продолжают прощаться с Владимиром Макеем-1

Гражданская панихида проходит в Доме офицеров. Одним из первых туда пришел Президент Беларуси.

С какими словами Владимира Макея провожали в последний путь, читайте здесь.

«Большая утрата для нашей страны». Белорусы продолжают прощаться с Владимиром Макеем-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
С ним было всегда легко обсуждать какие-то вопросы, где нужна была помощь и поддержка, чтобы отстоять интересы, нужна была поддержка МИДа, да и просто его гражданская позиция. Это большая утрата для нашей страны. Ушел патриот Беларуси, и мы скорбим по этой утрате.

«Для меня это глыба». Гендиректор СТВ побывал на церемонии прощания с Владимиром Макеем

«Большая утрата для нашей страны». Белорусы продолжают прощаться с Владимиром Макеем-7

Архиепископ Иосиф Станевский, митрополит Минско-Могилевский:
Есть такая мудрость восточная, которая гласит, что, если чувствуешь боль, ты живой, а если чувствуешь боль другого – ты человек. Поэтому это человек с большой буквы, который чувствовал все аспекты жизни государства, общества, каждого человека. Мы сегодня с большой скорбью прощаемся с Владимиром Владимировичем и молимся к нашему Господу о милосердии, чтобы принял его в жизнь вечную.

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# Некролог # общество # Александр Лукашенко # Владимир Макей # Михаил Орда # Архиепископ Иосиф Станевский # Фотофакт

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