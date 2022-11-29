«Большая утрата для нашей страны». Белорусы продолжают прощаться с Владимиром Макеем

Новости Беларуси. Его земной путь завершен, но память о нем навсегда останется в родной Беларуси. В Минске прощаются с Владимиром Макеем. Министра иностранных дел не стало в минувшую субботу, 26 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданская панихида проходит в Доме офицеров. Одним из первых туда пришел Президент Беларуси. С какими словами Владимира Макея провожали в последний путь, читайте здесь.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

С ним было всегда легко обсуждать какие-то вопросы, где нужна была помощь и поддержка, чтобы отстоять интересы, нужна была поддержка МИДа, да и просто его гражданская позиция. Это большая утрата для нашей страны. Ушел патриот Беларуси, и мы скорбим по этой утрате. «Для меня это глыба». Гендиректор СТВ побывал на церемонии прощания с Владимиром Макеем