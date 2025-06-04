Поляки намерены сократить расходы из-за неуверенности в завтрашнем дне – опрос

Поляки начинают реагировать на политическую нестабильность, которая возникла в стране после президентских выборов. Об этом говорят данные социсследования, проведенного международной маркетинговой компанией. Как выяснилось, из-за неопределенности и неуверенности в завтрашнем дне поляки намерены сократить свои расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого они готовы отказаться от некоторых запланированных до выборов покупок. Об этом рассказали 80 % опрошенных. Около 40 % признались, что передумали приобретать бытовую и электронную технику. Почти 37 % намерены потратить деньги, отложенные на приобретение новой мебели, на другие более необходимые вещи. 35 % респондентов решили отложить покупку новой одежды. Более 34 % поляков рассказали, что будут экономить на стройматериалах и инструментах. А почти 11 % даже готовы отказаться от покупки лекарств.