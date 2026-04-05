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Новости по тегу #Архиепископ Иосиф Станевский

Лукашенко поздравил главу белорусских католиков с Пасхой
05 апреля 2026 07:32

Лукашенко поздравил главу белорусских католиков с Пасхой

23 и 24 апреля можно оставить соболезнования в Апостольской нунциатуре в Минске в связи со смертью понтифика Франциска
23 апреля 2025 07:02

23 и 24 апреля можно оставить соболезнования в Апостольской нунциатуре в Минске в связи со смертью понтифика Франциска

Главы основных конфессий Беларуси обратились с пасхальным посланием
20 апреля 2025 07:58

Главы основных конфессий Беларуси обратились с пасхальным посланием

С чего берёт начало Пасха? Ответил митрополит Вениамин
19 апреля 2025 16:44

С чего берёт начало Пасха? Ответил митрополит Вениамин

Глава Римско-католической церкви в Беларуси: Христово Рождество – праздник жизни и надежды
25 декабря 2024 08:10

Глава Римско-католической церкви в Беларуси: Христово Рождество – праздник жизни и надежды

В Беларуси готовятся к Рождеству – 24 декабря католики отметили сочельник
24 декабря 2024 18:32

В Беларуси готовятся к Рождеству – 24 декабря католики отметили сочельник

Президент сумел совместить миролюбие, которое сейчас есть в стране – Осенко о Фестивале национальных культур в Гродно
18 декабря 2024 13:06

Президент сумел совместить миролюбие, которое сейчас есть в стране – Осенко о Фестивале национальных культур в Гродно

Нужны церкви и костёлы шаговой доступности – архиепископ Иосиф Станевский
18 декабря 2024 12:55

Нужны церкви и костёлы шаговой доступности – архиепископ Иосиф Станевский

«Он был дипломатом от бога». Как Беларусь прощалась с Владимиром Макеем?
29 ноября 2022 18:01

«Он был дипломатом от бога». Как Беларусь прощалась с Владимиром Макеем?

«Большая утрата для нашей страны». Белорусы продолжают прощаться с Владимиром Макеем
29 ноября 2022 13:37

«Большая утрата для нашей страны». Белорусы продолжают прощаться с Владимиром Макеем