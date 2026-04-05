Новости по тегу #Архиепископ Иосиф Станевский

Александр Лукашенко подчеркнул, что много веков верующие отмечают в этот день победу жизни, добра и света, которые с новой силой пробуждают в душах веру, надежду, любовь.
Сочувствие и поддержку выражают представители власти, зарубежные дипломаты и верующие Беларуси.
Пасха – триумф жизни над смертью, смирения и самопожертвования над вседозволенностью и эгоизмом. И сейчас сердца всех верующих наполняются гармонией и спокойствием.
«Праздник Пасхи, само название его, происходит от еврейского «песах». И это напоминает ветхозаветное событие, когда богоизбранный народ из рабства выходил, и это была большая радость для него».
Главное ночное богослужение уже позади, но службы продолжатся на протяжении всего дня. Католики, протестанты, англикане и часть православных, следующих григорианскому календарю, в молитвах вспоминают о событии, изменившем ход истории человечества: появлении на свет младенца Иисуса.
В храмах служат Святые Мессы, а верующие собираются для молитвы и размышлений о глубоком смысле праздника.
«Когда по площади в Гродно проходят все национальности, которые присутствуют на территории Республики Беларусь, это такой шикарный парад!»
«Когда человек встает утром, идет на работу, он может зайти, помолиться».
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