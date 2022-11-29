Поплавская на прощании с Макеем: «Это большая беда и удар не только для его прекрасной семьи»

Новости Беларуси. Его земной путь завершен, но память о нем навсегда останется в родной Беларуси. В Минске прощаются с Владимиром Макеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Никогда не проезжал мимо». Сосед и учительница Владимира Макея вспоминают, каким он был. Подробнее здесь.

Выдающийся государственный деятель и виртуозный дипломат, Владимир Макей снискал авторитет в своей стране и на мировой арене. Бесконечный список соболезнований поступило в адрес родных и близких от представителей органов власти, общественных и политических деятелей Беларуси и из-за рубежа.