Прямой эфир

Поплавская на прощании с Макеем: «Это большая беда и удар не только для его прекрасной семьи»

29 ноября 2022 12:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Его земной путь завершен, но память о нем навсегда останется в родной Беларуси. В Минске прощаются с Владимиром Макеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Никогда не проезжал мимо». Сосед и учительница Владимира Макея вспоминают, каким он был. Подробнее здесь.

Поплавская на прощании с Макеем: «Это большая беда и удар не только для его прекрасной семьи»-1

Выдающийся государственный деятель и виртуозный дипломат, Владимир Макей снискал авторитет в своей стране и на мировой арене. Бесконечный список соболезнований поступило в адрес родных и близких от представителей органов власти, общественных и политических деятелей Беларуси и из-за рубежа.

Поплавская на прощании с Макеем: «Это большая беда и удар не только для его прекрасной семьи»-4

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:
Это, конечно, большая беда и удар не только для его прекрасной семьи, но и для всей нашей страны. В памяти он будет всегда жить как человек благородный, мудрый, внимательный, доступный, добрый и человечный. Это был светлый человек на нашей земле.

Поплавская на прощании с Макеем: «Это большая беда и удар не только для его прекрасной семьи»-7

Скорбная весть о скоропостижной кончине главы внешнеполитического ведомства повергла в шок 26 ноября. Владимир Макей ушел из жизни на 65-м году. Похоронят дипломата на Восточном кладбище Минска.

Читайте также:

Каким было последнее интервью Владимира Макея? Журналистка СТВ рассказала подробности

Не боялся говорить на острые темы. Вспоминаем самые яркие цитаты Владимира Макея

Руководил министерством более 10 лет. Семье Владимира Макея продолжают поступать слова поддержки

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Некролог # общество # Владимир Макей # Ядвига Поплавская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Для меня это глыба». Гендиректор СТВ побывал на церемонии прощания с Владимиром Макеем
29 ноября 2022 11:58

«Для меня это глыба». Гендиректор СТВ побывал на церемонии прощания с Владимиром Макеем

Добрый семьянин, любящий отец и муж. С какими словами Владимира Макея провожали в последний путь?
29 ноября 2022 11:36

Добрый семьянин, любящий отец и муж. С какими словами Владимира Макея провожали в последний путь?

Где зимой в Минске покататься на лыжах? Мнение эксперта Максима Воропая
29 ноября 2022 11:04

Где зимой в Минске покататься на лыжах? Мнение эксперта Максима Воропая