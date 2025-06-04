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В Черногории правительство одобрило производство БПЛА для передачи Киеву

04 июня 2025 14:48
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В Черногории правительство одобрило производство БПЛА для передачи Киеву-0

Правительством Черногории одобрено подписание письма о намерениях с компанией By light professional IT services LLC при поддержке американского посольства о производстве беспилотников и передаче их Киеву, пишет РИА Новости.

Документ в ближайшее время будет передан для подписания вице-премьеру Нику Джельошаю и директору компании By light Роберту Джею Донахью.

В письме указано, что Черногория дает согласие «дотировать первую серию произведенных систем БПЛА и сопровождающего оборудования Украине». 

Согласно сопроводительному документу, Вашингтон указанное соглашение простимулирует выделением 15 млн долларов инвестиций в рамках программы Foreign military financing.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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