Брыло о Макее: «Что сделал Владимир Владимирович для нашей страны, мы ещё узнаем». Что говорят коллеги министра о покойном?

Новости Беларуси. Для всей страны стала настоящим шоком новость о том, что из жизни ушел министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это случилось 26 ноября, и трагическую весть мы узнали ближе к вечеру. Подробностей случившегося мало, и отдельные медиа на этом уже плодят конспирологические теории. Оправдать их можно только в одном: это действительно потрясение. Дипломатический гений народа в исторических личностях. Лев Сапега, Андрей Громыко, Владимир Макей.

Любовь к земле (родной в сакральном смысле и просто к земле как неиссякаемому источнику урожая и силы) Владимир Владимирович привил своим детям. В Instagram главы МИДа центральное место не селфи с симпозиумов и саммитов, коих было сотни, а простые и такие говорящие кадры. Домашний птичник.

Лицо белорусской дипломатии любил юмор. Вот он якобы пасет коров. Не стеснялся. Пуповину с малой родиной не разорвал. Поэтому и в мировых локациях не кокетничал. Всегда держал удар за страну.

Владимир Мамонтов, политолог (Россия):

Это человек, который понимал всю тонкую механику дипломатической политики. Ему удавалось беседовать и находить точки соприкосновения в очень сложных политических и иных ситуациях.

Владимир Владимирович с несравненным обаянием мог облачить зарубежных коллег и в белорусскую вышиванку, и показать, что белорусы умеют держать в руках оружие. Макея критиковали за многовекторность. А это была государственная целесообразность. Все претензии он, как всегда, дипломатически и виртуозно отсекал. Макей: «Беларусь – не корабль, который дрейфует то в одну, то в другую сторону». Читайте здесь.

Он был интеллигентным, но не услужливым. Образованным, но не высокомерным. Слабых не критикуют. Макея критиковали. Часто. Представители разных векторов. А он был верен одному вектору – белорусскому. Интересам государства и народа.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Лично для меня Владимир Владимирович Макей всегда был образцом интеллигентности, пунктуальности. Такой, знаете, военной выдержки, военной дисциплины человек. И наверное, человек, который очень предан, до последних всех своих секунд жизни, своей стране и своему Президенту. Практически, наверное, не было ни одной такой страны в мире, где бы не знали Макея.

Владимир Макей всегда ценил домашний очаг. Но какое бы пламя сложностей не пылало в душе, он был спокоен. Дипломатично спокоен. И честен. Такие люди не работают – они сгорают на своей службе.

Игорь Брыло:

То, что сделал Владимир Владимирович для нашей страны, мы еще узнаем. И вот на таких, как Владимир Владимирович Макей, можно смело делать ставку на такой прообраз, чтобы гордиться, как надо правильно прожить. Чтобы тебе не было стыдно ни перед своими детьми, ни перед своими коллегами, перед своей родиной.

Медалист, филолог-полиглот, выпускник Австрийской дипломатической академии. Становление профессионала Макея совпало с развитием современной белорусской государственности. Впрочем, он и внес свой вклад. Человек-эпоха или человек эпохи.

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Владимир Владимирович для меня запомнится очень сильным человеком, сильным патриотом своей страны. Который принимал решения и никогда от них не отказывался. Был верен присяге до конца. Сергей Рачков про Владимира Макея: «Особый талант дипломата, политика и руководителя». Читайте здесь.

Отдельная страница биографии – военная. Полковник от дипломатии. А офицеры не уходят. Просто пост у него теперь другой. Небесного покровителя Беларуси.

Я люблю ўпрыгожану ў мхі

Нашу вёску – сваёй крыўды сведку,

Свой народ – гэту звяўшую кветку,

Цэлы край – родны мне й дарагі.

Сюжет-реквием всегда принято завершать черно-белой картинкой. Но не про политического долгожителя. В памяти белорусов и истории Беларуси он останется с обворожительной и немного грустной улыбкой Макея.