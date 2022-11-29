Добрый семьянин, любящий отец и муж. С какими словами Владимира Макея провожали в последний путь?

Новости Беларуси. Его земной путь завершен, но память о нем навсегда останется в родной Беларуси. В Минске прощаются с Владимиром Макеем. Министра иностранных дел не стало в минувшую субботу, 26 ноября. Гражданская панихида проходит в Доме офицеров. Одним из первых туда пришел Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежный друг, добрый семьянин, любящий отец и муж. Это потеря не только для родных и близких, это утрата для всей страны. Заслуженным и искренним уважением он пользовался и у простых белорусов, которые лично с ним не были знакомы. Коллеги без преувеличения называют его великим человеком. Каким было последнее интервью Владимира Макея, читайте здесь.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Он беззаветно любил свою Родину. Очень принципиально всегда защищал ее интересы. Я до сих пор вспоминаю то, как он сказал на Всебелорусском народном собрании «люблю Беларусь». Это чувствовалось, было видно, что эти слова шли от сердца. Это не было дежурной фразой. Это были действительно и выстраданные, и глубоко прочувствованные слова, которые шли из души. «Никогда не проезжал мимо». Сосед и учительница Владимира Макея вспоминают, каким он был. Подробнее здесь.