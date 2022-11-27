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«Никогда не проезжал мимо». Сосед и учительница Владимира Макея вспоминают, каким он был

27 ноября 2022 20:17
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Новости Беларуси. Для всей страны стала настоящим шоком новость о том, что из жизни ушел министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это случилось 26 ноября, и трагическую весть мы узнали ближе к вечеру. Подробностей случившегося мало, и отдельные медиа на этом уже плодят конспирологические теории. Оправдать их можно только в одном: это действительно потрясение. Дипломатический гений народа в исторических личностях. Лев Сапега, Андрей Громыко, Владимир Макей.  

«Никогда не проезжал мимо». Сосед и учительница Владимира Макея вспоминают, каким он был-1

Владимир Макей: 
Я люблю ўсходы нашых палеткаў,  
І спавітыя ў зелень лугі,   
І шум бору пануры, глухі,  
І шаптанне крынічнае ўлетку...  

«Никогда не проезжал мимо». Сосед и учительница Владимира Макея вспоминают, каким он был-4

Он икона и архитектор официального стиля внешнеполитического вектора независимой Беларуси. Но он никогда не был формальным. Талантливый политик с душой поэта.  

«Никогда не проезжал мимо». Сосед и учительница Владимира Макея вспоминают, каким он был-7

Тамара Башко, учительница Владимира Макея:  
Когда он приезжал, когда был праздник школы… И он читал свои стихи о родине. В уголочке, у куточке там читал. Просто родной человек.  

«Никогда не проезжал мимо». Сосед и учительница Владимира Макея вспоминают, каким он был-10

К звездам, на мировые трибуны путь самых известных белорусов начинался из хат с соломенными крышами, с извилистых троп деревенского детства. Такой же стартовый бэкграунд и у самого известного министра Беларуси.  

«Никогда не проезжал мимо». Сосед и учительница Владимира Макея вспоминают, каким он был-13

Анатолий Полуян, сосед семьи Макей:  
Умел запрягать коня, возить сено на коне. Когда он уже был главой Администрации, заезжал к нам сюда. Простым был, хорошим человеком. Никогда не проезжал мимо, чтобы не заехав на минуту.  

«Никогда не проезжал мимо». Сосед и учительница Владимира Макея вспоминают, каким он был-16

Уже в три года мог читать. Но не книги. А газеты. Тогда сосед и предсказал. Володе из семьи Макей быть новым белорусским Громыко. Мог пошутить. И говорил, когда многие отмалчивались.  

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Церемония прощания с Владимиром Макеем состоится 29 ноября в Доме офицеров в 10:00   

«Никогда не проезжал мимо». Сосед и учительница Владимира Макея вспоминают, каким он был-19

В детстве способного и открытого парня с веснушками на лице любило солнце и земляки. А потом уже и коллеги по Администрации Президента, МИДу, окружение – все, кто знал. Когда на мировую трибуну ООН выходил выходец вот из этой обычной деревенской избы белорусской деревни, то глаза опускали даже дипломаты американской гегемонии.   

«Никогда не проезжал мимо». Сосед и учительница Владимира Макея вспоминают, каким он был-22

Он никогда не рубил с плеча. Ни словом, ни поступками. Талантливый дипломат. Да просто настоящий белорус. Но в редкие минуты свободы от дипломатического дресс-кода был не против помахать топором. Понятно, настоящий трудолюбивый белорус. Органичен и в деловом костюме, и спортивной форме. В форме он себя действительно держал. Это семейное. Родители Владимира Макея были на всю округу знатными работягами.  

«Никогда не проезжал мимо». Сосед и учительница Владимира Макея вспоминают, каким он был-25

Анатолий Полуян:  
Дисциплина была у них железная. Очень строгий отец был, любил порядок. Чтобы все было по совести, и только. И не иначе.  

«Никогда не проезжал мимо». Сосед и учительница Владимира Макея вспоминают, каким он был-28

Тамара Башко:  
Мы все были уверены, что это он своим умом, своим трудом, вот именно своей личностью...  

«Никогда не проезжал мимо». Сосед и учительница Владимира Макея вспоминают, каким он был-31

Брыло о Макее: «Что сделал Владимир Владимирович для нашей страны, мы еще узнаем». Что еще говорят коллеги министра о покойном?  

# Некролог # общество # Владимир Макей # Тамара Башко # Анатолий Полуян # Евгений Пустовой # Андрей Громыко # Лев Сапега # Фотофакт

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