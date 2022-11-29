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«Для меня это глыба». Гендиректор СТВ побывал на церемонии прощания с Владимиром Макеем

29 ноября 2022 11:58
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Новости Беларуси. Его земной путь завершен, но память о нем навсегда останется в родной Беларуси. В Минске прощаются с Владимиром Макеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси принял участие в церемонии.

«Для меня это глыба». Гендиректор СТВ побывал на церемонии прощания с Владимиром Макеем-1

Родные, друзья, коллеги, высшие должностные лица страны и простые белорусы, у которых болью в сердце отозвалась эта утрата, провожают в последний путь выдающегося политического деятеля. Владимир Макей был истинным государственником и настоящим патриотом. На разных высоких постах рядом с главой государства он отдавал все силы служению родине. Развивал лучшие традиции белорусской дипломатии и делал все для укрепления авторитета нашей страны на международной арене.

«Никогда не проезжал мимо». Сосед и учительница Владимира Макея вспоминают, каким он был. Подробнее здесь.

«Для меня это глыба». Гендиректор СТВ побывал на церемонии прощания с Владимиром Макеем-4

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Он всегда был для меня образцом порядочности и патриотом нашей страны. Проработав на высоких должностях в руководящем составе, он показал себя как патриот нашей страны. Это была глыба, скала и для меня некоторый пример. Пример выдержки и служения своему Отечеству, Республике Беларусь. Телекомпания СТВ в первую очередь соболезнует родным и близким, это большая утрата для них. И это большая утрата для нашей страны. Светлая память Владимиру Владимировичу Макею.

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# Некролог # общество # Владимир Макей # Александр Осенко # Фотофакт

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