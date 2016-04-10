Открытое «окно в Европу»: вектор сотрудничества Беларусь – ЕС обсудили на совещании у Президента

Новости Беларуси. На неделе звучало много риторики по белорусско-европейским отношениям, причем и в Брюсселе, и в Минске. О весьма продуктивных шагах навстречу шла речь и во вторник на совещании у Президента. В феврале Совет Европейского союза отменил большинство санкций в отношении нашей страны. Безусловно, это стало хорошим сигналом для совместной работы в экономическом плане и не только. Основным внешнеэкономическим партнером Беларуси была и остается Россия, но и от прагматичных предложений Евросоюза мы отказываться не собираемся. О преимуществах открытого «окна в Европу» – корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Гость – на пороге, Бог – в доме. В этой простой пословице белорусский характер и весь смысл внешней политики. Миролюбие и предсказуемость нашей страны ценят во всех уголков мира. А теперь к нам зачастили европейские эмиссары. Старый Свет по-новому взглянул на Беларусь. Такой интерес на неделе обсуждали у Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уровень, интенсивность контактов возросли, общая атмосфера также улучшилась. Данный шаг ясно свидетельствует о готовности Европейского союза и его стран-членов к активизации прагматичного сотрудничества с Беларусью. Подчеркиваю: прагматичного сотрудничества. Там большой наш прагматизм – и технологии, и финансы более дешевые.

Самые прагматичные люди европейского бизнеса и до снятия санкций снимали сливки от совместных проектов с белорусскими компаниями.

В прошлом году самыми расторопными инвесторами оказались чопорные британцы. По сравнению с 2014 годом их вложения в белорусскую экономику выросли почти на 85 процентов. За ними следуют голландцы и киприоты.

Теперь у Беларуси со всем Европейским союзом перезагрузка. Компьютерный термин лучше всего описывает отношения. Самые успешные совместные проекты как раз в сфере IT-программирования.

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:

Экспорт компьютерных программ в страны Европейского союза примерно 300 миллионов евро. Это уже серьезная цифра. Это уже тот фактор, который уже невозможно не замечать.

Основной партнёр Парка высоких технологий – Великобритания. Теперь выгоду от сотрудничества с Беларусью ясно увидели не только на туманном Альбионе, но и из окон брюссельской штаб-квартиры ЕС.

Взвешенность и многовекторность официального Минска – эти белорусские козыри помогают основным игрокам политического пасьянса раскладывать мирные партии на карте Европы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь с той политикой внешней, политикой многовекторности, которую она проводила последние годы, как раз и нужна Европейскому союзу. Судьба наша такая, мы оказались между двумя центрами силы, и от этого никуда не деться. Игнорировать мы не можем ни один, ни второй.

Беларусь за политический нейтралитет сравнивают со Швейцарией, а белорусов за исполнительность и образованность с немцами. Но есть у страны и аутентичная миссия в Европе – защищать восточные границы западной цивилизации.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Большое количество задержаний относительно наркотиков, оружия. Проведена большая профилактическая работа по поводу выявления незаконных потенциальных мигрантов. Их около 10 тысяч.

Член ЕС Греция не смогла сдержать нарушителей на 11 километрах морского берега, а Беларусь более 20 лет защищает западные рубежи в 100 раз большей протяженностью. Впрочем, официальный Минск и Брюсселю не позволял и не позволить нарушить границы. Границы дипломатии и политики. На политические заигрывания Европейского союза Синеокая отвечать не собирается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если наши партнеры в Европейском союзе или Соединенных Штатах будут ставить нас перед фактом выбора «вы с кем – с Россией или Западом», нам такой критерий не подходит. Русские – это наши братья, нравится кому-то или нет. И наши отношения с ними должны быть соответствующими.

Европейский вектор у Президента обсуждали перед брюссельским заседанием координационной группы «Беларусь – ЕС».

А после полей этого саммита глава внешнеполитического ведомства Беларуси отправился на поля саммита МИДа в СНГ. На каверзные вопросы российских журналистов министр, не плавая, конкретно обрисовал фарватер неморской Беларуси.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Беларусь – не корабль, который дрейфует то в одну, то в другую сторону, не зная, в какую гавань прийти. Мы находимся в центре Европы и здесь географически останемся. Россия для нас главный стратегический партнер и союзник. Но это не значит, что мы не должны иметь нормальных отношений с другими странами.

Для Беларуси Россия – основной партнёр. А ЕС в экономике на 2 месте. В западном направлении уходит треть товаров. Для экспортоориентированной страны это очень важно. А так ничего личного – только бизнес и национальные интересы.