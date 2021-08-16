Ольга Шпилевская о митинге Президента 16 августа: у меня мама пенсионерка, она мне позвонила и спросила – где и когда?

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вы ходили на все митинги, которые были, и оппозиционные, и провластные, да? Такова работа была. Мне хочется понять, состояние людей, которое было в августе, сентябре, октябре прошлого года, которое сейчас есть в вашем окружении, в окружении тех людей, с кем вы работаете, оно поменялось? Ощущение этой революции сошло на нет? Модное сейчас понятие – мы вошли во внутреннюю эмиграцию.

Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «МИР» в Беларуси:

Мне очень повезло, потому что в моем окружении ничего не поменялось. Мы стали просто, наверное, более стойкие, более смелые и стали смелее отстаивать свои интересы. Но мне повезло. У меня было такое окружение изначально. Я хочу вернуться к митингу, который называют провластным митингом. Людей запугивали даже не после того, как он прошел, а до. Я знаю, поскольку по месту своей предыдущей работы сталкивалась с этим непосредственно. Говорили о том, что к автобусам подходят, нам угрожают, нас пытаются блокировать. Но это делало свое дело. Люди становились еще… Кирилл Казаков:

В хорошем смысле злее. Ольга Шпилевская:

Да, они понимали, что теперь они точно, несмотря ни на что, должны дойти, должны доехать. Я вам скажу, что митинг вообще должен был состояться, по идее, гораздо раньше. Почему? Потому что люди хотели выйти раньше. Однозначно. Нам звонили, нам писали и спрашивали: где, когда, почему вы не собираетесь? Почему мы не можем показать, что нас много? Почему? Я вам скажу, если вы помните, как раз это были ковидные времена. И вы помните, как линчевали нашего Президента за всякие попытки не закрывать страну. И попытка собрать большое количество людей трактовалась бы однозначно – вот, мы собрали большое количество людей, вот, прокатилась опять очередная ковидная волна. И это бы поставили нам в пику и сказали бы, что мы виноваты. Но я вам скажу, что людей сдержать было невозможно. И то, что там кто-то кого-то привозил, кто-то кого-то заставлял – это неправда. Как работали оппозиционные средства массовой информации? На подходах к площади людей пытались раскачать. Сказать, попросить сказать, ну скажите, вас же заставили, вы же не просто так пришли? Вам, наверное, за это заплатили, вас, наверное, сюда кто-то привез. И не было ни одного интервью, которое бы подтвердило (это можно проанализировать), те же оппозиционные средства массовой информации, которые бы подтвердили, что люди пришли туда не по своей воле. Вадим Боровик о митингах в августе 2020-го: «Те, кто были вовлечены в этот хаос, иногда не понимали, что они инструмент в чужой игре»

Кирилл Казаков:

На тот момент это была фальшивка, понятное дело. Ольга Шпилевская:

Я вам скажу больше. У меня мама пенсионерка, она живет в Дзержинске, она мне позвонила и спросила: где и когда? Потому что они, пенсионеры, собрались, чтобы на маршрутке (люди в возрасте, не такие уж и здоровые) доехать и принять участие в этом митинге. Алена Сырова, СТВ:

Если у людей был запрос и раньше, то почему только 16 числа? Ольга Шпилевская:

Мне кажется, у народа и у журналистов есть такое понятие – не навреди. Поэтому люди не выходили не потому, что они не хотели выходить, или не потому, что они не могли самоорганизоваться, и не потому, что они ждали отмашки. Они просто боялись навредить какими-то своими действиями. Это прежде всего. Когда, понятно, им сказали, что точно не навредишь, тогда полилась эта волна. Теперь у нас «не навреди» ушло на другой план. Игорь Тур: мне нравится термин «коллективный Лукашенко», то есть электоральное большинство