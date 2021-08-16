Игорь Тур: мне нравится термин «коллективный Лукашенко», то есть электоральное большинство

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Наверняка люди хотели выйти и высказать свою позицию. По крайней мере потому, что на некоторый период образовался вакуум и почему-то казалось, что ты один. Если бы этот митинг не состоялся?

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Важная часть митинга, который был год назад, помимо того, что было ограничение из-за ковида достаточно логичное, мне очень нравится термин, которым мы сейчас активно пользуемся – «коллективный Лукашенко» – то есть электоральное большинство. Есть в этом ряд особенностей, которые, возможно, нам в прошлом году помешали, а именно: люди хотят высказаться, но за много лет привыкли ждать команды. На самом низком уровне команды от среднего не было – ну, тогда не идем. На среднем уровне – ну, верха не сказали собираться, значит, наверное, мы не собираемся. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

И журналисты ведь на тот момент немножко подвисли, потому что мы этого не ожидали. Такое состояние отрешенности, все просто отпустили, и оно шло, шло, шло. Игорь Тур:

Именно вот этот митинг показал, что, в принципе, можно все. Если это ради интересов страны, можно собираться людям на митинги, выражать свою позицию. Можно собраться, сделать автопробег, журналистам можно быть смелее.