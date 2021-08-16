Самые крупные весят 11 кг. Как в Беларуси выращивают арбузы и чем они отличаются от импортных?

Новости Беларуси. Белорусы стали есть арбузов в четыре раза больше, чем 10 лет назад. Это связано с изменением погодных условий, которые сегодня позволяют выращивать их на своих грядках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Агрономы не скрывают – большая ягода интригу вкуса держит до последнего и становится главной загадкой августа. В 2020 году впервые выращивать арбузы в промышленных масштабах в Могилевской области решилось хозяйство «Рассвет». Аграрный эксперимент удался, и арбузный бизнес стали развивать дальше. В 2021-м некоторые экземпляры достигают 11 килограммов. Что прячется за зеленым «кафтаном» белорусского арбуза, увидела Юлия Мычка.

Первый арбуз в хозяйстве «Рассвет» сорвали 3 августа. Сами того не подозревая, работники предприятия дали старт бахчевому сезону в Международный день арбузов. А чуть раньше к первым спелым плодам на полях местные агрономы подбирались с волнением.

Александр Иваницкий, агроном сельхозпредприятия «Рассвет имени К. П. Орловского»:

Конечно, волнение было. Мы волновались с руководителем, что будет внутри в нем, но он нас приятно удивил. Он был очень сладким, уже была сладость в нем. И буквально за полторы недели они приобрели уже такой хороший насыщенный цвет и сладость.

За последние два года агрономы хозяйства «Рассвет» наслушались немало скептических речей о бесполезности задуманного. Ответ пессимистам сегодня выглядит так, и он удивляет своими размерами: средней вес – 5 килограммов, а некоторые экземпляры достигают 11 килограммов.

Евгений Хомяков, садовод сельхозпредприятия «Рассвет имени К. П. Орловского»:

Нагрузка чувствуется, каждый день носим, около 5-6 килограммов каждый арбуз. За день переносим около 5-6 тонн. Чувствуется, что нагрузка есть на мышцы. Юлия Мычка, корреспондент:

В эти дни в тренажерный зал не ходите? Евгений Хомяков:

Конечно, нет. Хватает работы. Юлия Мычка:

А мышцы растут? Евгений Хомяков:

Чувствуется немного.

К выращиванию бахчевых в хозяйстве подошли серьезно. Специально для арбузной посевной белорусские ученые разработали целый комплекс агрегатов. После теплицы уже в открытом грунте рассаду лелеяли, как могли. В мае ей было холодно, в июне очень жарко. И казалось, небесная канцелярия планирует погубить сладкую полосатую идею на корню.

Елена Юрковец, главный технолог производственного участка «Сад» сельхозпредприятия «Рассвет имени К. П. Орловского»:

Мы же не просто их посадили и забыли, мы сделали все технологические процессы, насколько мы это знаем, понимаем, выполнили. Здесь посадка и подготовка почвы с осени начались, и укрытие этих арбузов. Дальше – полив, прополки. Все, что необходимо, мы, конечно, делали. Это чистый, без химии арбуз.

Юлия Мычка:

Чтобы кировские арбузы попали к своим потребителям в самом свежем виде, выборку на полях начинают делать с самого утра. Сейчас восемь часов утра, а это уже второй «полосатый рейс», который отправится отсюда сразу в магазин.

Еще недавно для местных жителей арбузы в полях казались диковинкой. Почти экзотический урожай 2020 года распробовать успели не только кировцы, и в 2021-м дополнительная реклама товару уже не нужна.

Валентина Казакевич, жительница Бобруйска:

Мы сами из Бобруйска, специально сюда приезжаем за арбузами. Не первый год мы их берем – сочные, очень сочные они, такие бледноватые, но очень-очень сладкие, как мед. – В том году брали, очень понравились. В этом году решили тоже купить.

Ольга Пищалина, заместитель директора по сбыту и маркетингу сельхозпредприятия «Рассвет имени К. П. Орловского»:

Розничная цена в нашей торговой сети – 99 копеек, что каждому покупателю по карману. Он присутствует в нашей фирменной сети «Рассвет», в потребкооперации, на полках «Евроторга» он есть. Хочется порекомендовать нашему покупателю покупать наш белорусский настоящий арбуз, ведь мы его выращиваем, применяя минимальные химические препараты, ведем контроль качества, имеем всю сертифицированную документацию для того, чтобы выпустить его на рынок.

В многодетной семье Бегуновых кировские арбузы теперь обязательный десерт и утром, и вечером. Полезное лакомство в эти жаркие дни стало удачной заменой не только конфетам, но и мороженому.

Бывает, что в день семья расправляется не с одним зеленым кафтаном. Важно, что ограничений на такую сладость родители не делают. Здесь главное не лопнуть.

Елена Бегунова, жительница агрогородка Мышковичи:

Очень часто покупаем арбузы, особенно в жару, конечно, потому что детям хочется больше пить, больше фруктов кушать. Поэтому арбуз – это одно из наших самых любимых лакомств.