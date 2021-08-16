438 тысяч человек за год. Насколько популярен экотуризм в Беларуси и кто отвечает за его развитие?

Новости Беларуси. Экскурсии на болотоходе, изучение следов диких животных, водные походы на плотах лишь небольшая часть направлений развития экотуризма в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в стране свыше 1 000 особо охраняемых природных территорий, которые могут стать туристической базой. Это заповедники, национальные парки, заказники и природные памятники. Необходимая инфраструктура на многих объектах уже создана.

Так, в 2020 году были построены две наблюдательные вышки в ландшафтном заказнике «Ельня», а Беловежская пуща дополнилась экологическим маршрутом на электротранспорте. Предусмотрено и создание безбарьерной среды на экотропах, чтобы предоставить возможность посещения зон отдыха людям с инвалидностью. Одна из таких уже есть в Налибокском заказнике. Развитие экотуризма предусмотрено госпрограммой.

Андрей Кузьмич, заместитель начальника управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

В этой программе есть специальная подпрограмма 4 – «Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия». На каждый год предусматриваются средства непосредственно для развития экотуристической инфраструктуры. Прежде всего той, которая предусмотрена планами управления заповедниками, национальными парками, заказниками. Ежегодно государственные органы, которые ответственны за управление этими территориями, утверждают план на очередной год в пределах выделенного финансирования, где определяют конкретные объекты для развития экотуризма, которые будут созданы в этом году.

Екатерина Никитина, консультант отдела Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

В прошлом году организовано путешествовали порядка 500 тысяч туристов внутри страны. Из них – статистика Минприроды – 438 тысяч посещали природоохранные учреждения. Эта довольно-таки большая цифра говорит о том, что экологический туризм является таким же популярным, как и самый классический вид туризма для Республики Беларусь – культурно-познавательный. Также эти цифры ставят его в один ряд с агроэкотуризмом.