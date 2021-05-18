Олег Гайдукевич: западные коллеги иногда относятся к нам, как к папуасам, уча демократии и свободе

Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ политолог Вадим Боровик, член Совета Республики Сергей Сивец и депутат Олег Гайдукевич. Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» полностью соответствует Конституции и законодательству

Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня будем с вами обсуждать, пожалуй, одну из самых нашумевших тем последних дней, последней недели. Это декрет, который подписал Президент, «О защите суверенитета и конституционного строя». Наверное, такого шума, как наделал этот документ, давно в стране не было. Давайте начнем с того, что поговорим, чем была вызвана необходимость принятия такого декрета.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я хочу сразу начать с того, что декрет полностью соответствует Конституции страны и законодательству. Эти слухи и разговоры, что якобы… Юлия Бешанова:

89-я статья Конституции. Олег Гайдукевич:

Да, он полностью соответствует Конституции страны, полностью соответствует законодательству и направлен, безусловно, на укрепление суверенитета, независимости, государственности нашей страны, чтобы наш государственный строй был незыблем. С чем связано его принятие? С теми событиями, которые происходят вокруг нашей страны и внутри страны. В отношении Беларуси и России фактически идет сейчас гибридная война с применением незаконных санкций, с применением информационной войны, когда ложь льется от западных стран в отношении нас. С применением спорта, когда Россию незаконно отлучают от Олимпиады, а Беларусь учат, кого избирать председателем Олимпийского комитета. Если Президента нет, возможен сценарий, когда вся система государственной власти может посыпаться Олег Гайдукевич:

Первая попытка была решить судьбу страны на улице – не получилось. Второй момент был: организовать незаконные переговоры с какими-то представителями, живущими в Польше и Литве, для организации каких-то выборов в стране, хотя это должен решать только белорусский народ и только мы – когда нам проводить выборы и какие. Сергей Сивец: нужна новая концепция нацбезопасности, потому что спектр угроз гораздо шире, чем покушение на Президента

Олег Гайдукевич:

Потом была попытка организовать государственный переворот в стране, который успешно раскрыли белорусские спецслужбы. В связи с этим был принят документ, декрет Президента, направленный на то, чтобы мы понимали, что будет, если вдруг случится чрезвычайная ситуация и Президента в стране не станет. Почему это надо было делать? По нашей Конституции, и это наша и сильная черта, и уязвимость определенная, наши недруги об этом знают, у нас власть очень персонализирована. Должность Президента обладает максимальными полномочиями. Если Президента нет (вот мы на секунду представляем), то возможен сценарий, когда вся система государственной власти может посыпаться. Сегодня мы с вами разговариваем в годовщину фактически исторических событий. 14 мая в 1995 году прошел референдум, первый в стране, который, кстати, спас страну. Именно на этом референдуме приняли двуязычие. Именно на этом референдуме мы закрепили статус русского языка как второго государственного. Именно на этом референдуме люди определили свой дальнейший курс и укрепили органы государственной власти. А если бы мы не сделали этого тогда, страна бы развалилась. Победи тогда Верховный Совет – страны бы не было. Декрет гарантирует, что при любых чрезвычайных ситуациях в стране власть не только устоит, а все будет согласно закону и дальше

Олег Гайдукевич:

Вот этот декрет – это такой же исторический документ, который гарантирует сегодня нам, что при любых чрезвычайных ситуациях в стране власть не только устоит (управляемость в стране), а все будет согласно закону дальше. Это значит, что судьбу страны никогда не будут решать на улице и извне, все институты власти знают, как работать, и будут работать. Еще один момент – профилактический. Принятие этого декрета – это и профилактика этих всех событий. Потому что даже те, кто это организовывают, прекрасно понимают, что если госпереворот удастся, ничего не будет. Мы хунту эту уберем в течение дня. Вадим Боровик: «Мы должны создать «фильтр от дурака», чтобы в политику не пришли глупые люди» Юлия Бешанова:

Давайте расскажем, что это за коллективный орган, кто сейчас в его составе. Олег Гайдукевич:

Совбез – это не только силовые структуры. Совет безопасности – это широкий орган, который представлен не только силовыми структурами. Юлия Бешанова:

Как правило, они больше в тени. Олег Гайдукевич:

Это еще и высшие должностные лица.

Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это руководители исполнительной ветви власти, премьер-министр. Двуязычие, государственные символы – это то, что обеспечило нам мир и стабильность на протяжении 26 лет Олег Гайдукевич:

И это абсолютно нормально. Мы действительно не должны больше никогда переживать за то, что какие-то политические катаклизмы нас изменят. Я не зря сегодня сказал про референдум 1995 года. Двуязычие, государственные символы – эти вопросы больше никогда не должны в нашей стране подыматься. Это то, что обеспечило нам мир и стабильность на протяжении 26 лет. Спорьте об экономике, спорьте, какой налог вводить, какой налог убирать. Спорьте о том, как избирательная система, 10 % – пропорционально-мажоритарная или 20 %. Но основы государства меняться больше никогда не должны. Почему Совбез? Посмотрите на примеры других стран. Если лидера государства убирают, чиновники разбегаются и прячутся по кустам, по кабинетам. Мы это и в прошлом году видели, я про это в открытую говорю. 2020 год. Патриоты защищали страну, а были чиновники, которые попрятались по кабинетам и сидели, ждали, чем все закончится. Так что, мы будем рассчитывать на них? Нет. Мы будем рассчитывать на нашу систему, которая не даст сбоя. Поэтому Президент принимает решение – Совет безопасности. Это высшие должностные лица, это силовые структуры. Вот что-то в стране произошло. Чиновник, даже плохой, который трусливый, не имеет идеологической основы, он проснется и будет знать: да, мне нельзя никуда – влево, вправо. Вот коллективный орган, они мне дают команды, выборы через полгода, вот эти исполняют это, армия делает это. Юлия Бешанова:

То есть система продолжит работать? Олег Гайдукевич:

Система должна на следующий день продолжить так же, иначе рухнем. Потому что когда говорят, что ничего не может произойти, а кто мог представить, что произойдет в Украине? А в Киргизии? А в Армении? А в Молдавии? Юлия Бешанова:

А кто-то мог представить, что в Беларуси возникнет необходимость такого органа?

Олег Гайдукевич:

Сегодня что в Молдавии происходит? Кто уже забыл, что все началось с цветной революции, которая у них была? И они до сих пор не могут оклематься. То Додон, сейчас вместо Додона пришли прозападные силы, опять начинается противостояние, опять парламентские выборы. И это до бесконечности. До бесконечности. Они нас учат демократии и свободе. На самом деле никто о демократии и свободе в нашей стране не переживает Олег Гайдукевич:

И по международному опыту. В том-то и дело, что мы сейчас, принимая этот декрет, идем к тому, чему учат наши уважаемые западные коллеги, которые иногда относятся к нам, как к папуасам, уча демократии и свободе. Но при этом у них кто бы на выборах ни победил, он никогда не сможет поломать ту систему ценностей и то государственное устройство, которые есть у них в стране. Когда нам приводят в пример их выборы, вы забываете одну вещь, говоря о выборах в Западной Европе или в Соединенных Штатах Америки, – кто бы ни стал президентом, какая бы партия ни победила у них в парламенте, ничего на следующий день не поменяется. Ничего. А они нас учат демократии и свободе. На самом деле никто о демократии и свободе в нашей стране не переживал и не переживает. Хватит наступать на те же грабли, на которые мы наступили в 1990-х годах, когда мы поверили, что Соединенные Штаты Америки, Западная Европа искренне переживают за свободу в СССР. Так они переживали, чтобы мы свободу получили. Только геополитика. «За что Медведчук сейчас отвечает? За политический взгляд» Олег Гайдукевич:

Что касается Беларуси, сейчас никого не интересует, как у нас прошли выборы. Если бы завтра Лукашенко вышел на телеэкраны и сказал: из союза с Россией уходим, хотим вступить в НАТО, мечтаем вступить в Европейский союз – на следующий день Европарламент бы сказал, что у нас самые демократические выборы, Президент – самый демократический из стран в Европе. Посмотрите на Украину: выборов нет, демократии нет, свободы нет. Медведчука за что арестовали? За что Медведчук сейчас отвечает? За политический взгляд. Коммунистическую партию запретили. Выборов нет, нет в Украине выборов, это не выборы, это позорище. Деньги решают. Я знаю, сколько стоит стать депутатом. Без денег ты депутатом ни Рады, ни местного Совета не станешь. И они нас учат. «Принимая этот декрет, мы обеспечиваем только одно – стабильность в стране»

Олег Гайдукевич:

Только геополитика. Поменять геополитический вектор Беларуси, борьба за ресурсы. Мы сейчас, принимая этот декрет, обеспечиваем только одно – стабильность в стране. Чтобы все видели. Декрет Президента о передаче полномочий Совету безопасности в случае чрезвычайной ситуации крайне связан сейчас с работой Конституционной комиссии по Конституции. Фактически это один процесс. Почему? Потому что и новая Конституция, которую граждане, как Президент сказал, должны на референдуме поддержать – это людям решать, – направлена на то, чтобы обеспечить стабильность в стране не на пять лет, не на 10, а на 50, на 100 лет. Чтобы как в Европе, не менялись системы ценностей по 200 лет. Хватит, чтобы на выборы шли люди, не имеющие опыта. Этого ни в одной стране Европы нет Олег Гайдукевич:

Говорят, у нас по выборам есть проблемы. Я не спорю, может и есть. Да, есть нарушения какие-то, я с этим спорить не буду. Но есть одно но. Ни в одной стране мира не может баллотироваться сумасшедший человек, который призывает к улице. У нас Тихановский за год до выборов говорил: меня выборы не интересуют, я буду решать судьбу страны на улице. Призывает к массовым беспорядкам, и мы его допускам на президентскую кампанию, он идет собирать подписи. Ни в одной стране Европы это невозможно. Фильтры стоят. Чтобы стать депутатом Бундестага, ты должен пройти местные Советы. Не прошел местные Советы, депутатом Бундестага не станешь. И у нас в политике хватит, чтобы сумасшедшие шли на выборы, хватит, чтобы люди шли, не имеющие ни опыта, ничего. Этого ни в одной стране Европы нет. Президент Польши говорит: я так переживаю за суверенитет и независимость Беларуси. Так убери натовские базы с наших границ Юлия Бешанова:

Очень многие политологи, когда анализируют этот декрет, говорят, что это в том числе адекватный ответ на то, что НАТО сейчас очень активно себя ведет у наших рубежей фактически. Как вам кажется, это соответствует действительности?

Олег Гайдукевич:

Не могу не прокомментировать. Я смеялся просто. Президент Польши буквально несколько дней назад перед открытием совещания говорит: я так переживаю за суверенитет Беларуси и независимость. И следующая фраза: мы должны быть готовы встать на защиту суверенитета и независимости. Так я оценю. Первое. Ты переживаешь за суверенитет Беларуси? Убери натовские базы из Варшавы, с наших границ. Второй момент. Прекрати финансировать деструктивные политические каналы, прекрати финансировать бомжей, живущих в гостинице, наших политических, беглых. Это третий момент. И четвертый – хватит врать и лгать, что ты переживаешь за суверенитет. Мы за суверенитет Польши переживаем, вы сами ни одного решения не можете принять, все слушаете Вашингтон. Это мы суверенны, а вы – нет. У нас разные взгляды, но Президент страны это все объединяет. Нет Президента – кто объединит? Олег Гайдукевич:

На секунду представляем – происходит теракт. Если бы не было этого декрета… Для чего этот декрет? Я председатель исполкома, я жене говорю: что будет дальше? Знаете, как бы было? Как во многих странах: кто сильнее, кто быстрее подбежит к телефону, сядет и все – я руковожу. Начнется раздрай. Губернаторы – свое, силовые структуры – свое, парламент – свое, Совет Республики – свое. Сегодня Президент по Конституции и в силу своих личностных качеств (очень у нас это сильно влияет) объединяет всех. У нас разные взгляды есть, но Президент страны по Конституции это все объединяет. Нет Президента – кто объединит? Сегодня по этому декрету я, председатель исполкома, должен через 15 минут понимать, что мне делать, куда идти, какие действия. Помимо декрета, сейчас будут прорабатываться нормативные акты по вертикали: какие действия в этой ситуации, какое совещание провести, куда ехать губернаторам. Они должны утром куда-то ехать, через час должно быть совещание. Кто проводит совещание? И еще один момент: никто же не поменял, что по Конституции у нас премьер-министр исполняет обязанности Президента. Но мы же не знаем… Сегодня хороший премьер-министр, сильная политическая фигура, а вдруг появится премьер-министр – хороший экономист, а как политик слабый? И он не сможет взять рычаги управления в свои руки, кто-то перехватит.