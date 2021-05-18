Сергей Сивец: нужна новая концепция нацбезопасности, потому что спектр угроз гораздо шире, чем покушение на Президента

Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ политолог Вадим Боровик, член Совета Республики Сергей Сивец и депутат Олег Гайдукевич. Юлия Бешанова, СТВ:

Наверное, должна повышаться роль Совбеза как коллективного органа управления?

Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Здесь вообще три аспекта я бы выделил: юридический, политологический и исторический. Что касается юридического аспекта, то я хотел бы акцент сделать не только на статье 89 часть 2-я Конституции. Юлия Бешанова:

Но это больше всего обсуждали, что это противоречит. Сергей Сивец:

Нет никакого противоречия абсолютно. Согласно статусу Президента как главы государства – гаранта государственных суверенитета, независимости, который должен в соответствии со статьей 89 принимать меры по защите суверенитета, территориальной целостности, прав и свобод граждан, Президент имеет широкий спектр полномочий, связанных с созданием нормативных правовых актов. В частности тех же временных декретов, имеющих силу закона. Президент издает этот декрет, чтобы у нас не получилось вакуума власти. Это исторический аспект Сергей Сивец:

В этом аспекте я бы хотел обратить внимание тех, кто сомневается, на статью 30 закона «О Президенте Республики Беларусь», которая прямо по тексту делает оговорку, что Президент имеет право издавать временные декреты в развитии и в принятии мер в части 2-й статьи 89 Конституции – то, о чем мы говорим. По сути, сама преамбула второго декрета об этом прямым текстом говорит. Осознавая ответственность (это я уже цитирую второй декрет) за судьбу нынешнего и будущего поколений, в части защиты государственного суверенитета, территориальной целостности, независимости, прав и свобод граждан Президент издает этот декрет, чтобы у нас не получилось вакуума власти. Здесь возникает исторический аспект, и не только в контексте новейшей белорусской истории. Олег Гайдукевич: западные коллеги иногда относятся к нам, как к папуасам, уча демократии и свободе

Сергей Сивец:

Вспомните, что произошло с Советским Союзом. 17 марта 1991 года прошел единственный в Советском Союзе общесоюзный референдум, который имел обязательную силу, где четко был поставлен вопрос: быть Советскому Союзу либо не быть. Более 76 % граждан Советского Союза, обладающих избирательным правом, сказали: быть Союзу. Что не помешало трем, мягко скажу, политическим авантюристам не так далеко от нашей столицы, в Вискулях, похоронить Советский Союз. Самое трагическое в этом то, что ни одна из ветвей власти (законодательная, исполнительная, судебная), ни спецслужбы не отреагировали на вот это решение и тем самым подписали приговор Советскому Союзу. Последствия этой геополитической катастрофы мы ощущаем и через 30 лет, до сих пор. И количество жертв, которое повлекла за собой эта катастрофа, уже исчисляется сотнями тысяч, если не миллионами. Даже в лихие девяностые в Конституцию не было заложено такое основание, как гибель Президента от покушения Юлия Бешанова:

Могли представить, что может возникнуть такая необходимость? Сергей Сивец:

Конечно же, нет. Когда у нас принимались Конституция 15 марта 1994 года и новая редакция в 1996 году на референдуме. Лихие девяностые. Даже в лихие девяностые законодатель не заложил в Конституцию такое основание, как гибель Президента от покушения, террористического акта, внешней угрозы либо других насильственных действий.

Сергей Сивец:

У нас в Конституции, статьи 87 и 88, только три основания заложены: вакансия в связи с отставкой Президента, досрочное прекращение в связи со стойкой неспособностью по состоянию здоровья выполнять функции Президента и смещение Президента с должности в связи с изменой родине либо совершения иного тяжкого преступления. Все. Где есть это основание – гибель Президента от насильственных действий? Лихие девяностые. Весь парадокс ситуации складывается таким образом, что наша страна находится в состоянии гибридной войны. И методички этой гибридной войны не менялись аж с конца ХХ столетия, когда разваливался социалистический блок. Нужна новая концепция национальной безопасности, потому что спектр вызовов и угроз гораздо шире, чем покушение на Президента Сергей Сивец:

В рамках работы Конституционной комиссии подготовка нового проекта нашего, по сути, общественного договора – вот эти вызовы, угрозы, которые стали реальностью, к сожалению, в последнее время для нашей страны, они должны найти свою адекватную правовую формализацию. Но мне бы не хотелось, чтобы у нас сложилась ложная иллюзия, что вот мы временный декрет издали, имеющий силу закона, и тем самым мы себя обезопасили от всего спектра вызовов и угроз. Нет. Будем ждать новой Конституции? Нет.

Сергей Сивец:

Мы уже с момента издания декрета должны начинать серьезную нормотворческую работу, не только применительно к Конституции. Нужна новая концепция национальной безопасности, потому что спектр вызовов и угроз гораздо шире, чем покушение на главу государства, он касается и публичных вопросов и интересов государства в целом, Республики Беларусь как суверенного и независимого государства. Нужна новая редакция законов «О чрезвычайном положении», «О военном положении». Там целый спектр законодательной работы, который должен корреспондировать к новому проекту Основного закона, но мы еще пока не знаем, каким он будет. И избирательное законодательство. Угроза главе государства повлечет принятие мер в рамках Договора о коллективной безопасности Сергей Сивец:

Этот декрет – универсальная правовая превенция, потому что угроза направлена против главы государства, суверенного и независимого государства. Мы находимся в интеграционных структурах, в том числе ОДКБ. И такая угроза применительно к главе государства, по сути, за собой автоматически повлечет принятие соответствующих мер в рамках Договора о коллективной безопасности. Это сигнал, сигнал тем, кто, возможно, разрабатывает какие-то стратегические планы, в том числе с военным участием на территории сопредельных государств. Я думаю, что этот сигнал дошел и был воспринят. Я думаю, что какие-то изменения в поведении последуют. Я имею в виду тех, кто организовывал и планировал эти учения. Декрет о суверенитете призван мобилизовать все структуры, в первую очередь Совет безопасности