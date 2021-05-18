Сергей Сивец: нужна новая концепция нацбезопасности, потому что спектр угроз гораздо шире, чем покушение на Президента

Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ политолог Вадим Боровик, член Совета Республики Сергей Сивец и депутат Олег Гайдукевич.
Юлия Бешанова, СТВ:
Наверное, должна повышаться роль Совбеза как коллективного органа управления?
Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ политолог Вадим Боровик, член Совета Республики Сергей Сивец и депутат Олег Гайдукевич.
Юлия Бешанова, СТВ:
Наверное, должна повышаться роль Совбеза как коллективного органа управления?
Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Здесь вообще три аспекта я бы выделил: юридический, политологический и исторический. Что касается юридического аспекта, то я хотел бы акцент сделать не только на статье 89 часть 2-я Конституции.
Юлия Бешанова:
Но это больше всего обсуждали, что это противоречит.
Сергей Сивец:
Нет никакого противоречия абсолютно. Согласно статусу Президента как главы государства – гаранта государственных суверенитета, независимости, который должен в соответствии со статьей 89 принимать меры по защите суверенитета, территориальной целостности, прав и свобод граждан, Президент имеет широкий спектр полномочий, связанных с созданием нормативных правовых актов. В частности тех же временных декретов, имеющих силу закона.
Сергей Сивец:
В этом аспекте я бы хотел обратить внимание тех, кто сомневается, на статью 30 закона «О Президенте Республики Беларусь», которая прямо по тексту делает оговорку, что Президент имеет право издавать временные декреты в развитии и в принятии мер в части 2-й статьи 89 Конституции – то, о чем мы говорим. По сути, сама преамбула второго декрета об этом прямым текстом говорит. Осознавая ответственность (это я уже цитирую второй декрет) за судьбу нынешнего и будущего поколений, в части защиты государственного суверенитета, территориальной целостности, независимости, прав и свобод граждан Президент издает этот декрет, чтобы у нас не получилось вакуума власти. Здесь возникает исторический аспект, и не только в контексте новейшей белорусской истории.
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Сергей Сивец:
Вспомните, что произошло с Советским Союзом. 17 марта 1991 года прошел единственный в Советском Союзе общесоюзный референдум, который имел обязательную силу, где четко был поставлен вопрос: быть Советскому Союзу либо не быть. Более 76 % граждан Советского Союза, обладающих избирательным правом, сказали: быть Союзу. Что не помешало трем, мягко скажу, политическим авантюристам не так далеко от нашей столицы, в Вискулях, похоронить Советский Союз. Самое трагическое в этом то, что ни одна из ветвей власти (законодательная, исполнительная, судебная), ни спецслужбы не отреагировали на вот это решение и тем самым подписали приговор Советскому Союзу. Последствия этой геополитической катастрофы мы ощущаем и через 30 лет, до сих пор. И количество жертв, которое повлекла за собой эта катастрофа, уже исчисляется сотнями тысяч, если не миллионами.
Юлия Бешанова:
Могли представить, что может возникнуть такая необходимость?
Сергей Сивец:
Конечно же, нет. Когда у нас принимались Конституция 15 марта 1994 года и новая редакция в 1996 году на референдуме. Лихие девяностые. Даже в лихие девяностые законодатель не заложил в Конституцию такое основание, как гибель Президента от покушения, террористического акта, внешней угрозы либо других насильственных действий.
Сергей Сивец:
У нас в Конституции, статьи 87 и 88, только три основания заложены: вакансия в связи с отставкой Президента, досрочное прекращение в связи со стойкой неспособностью по состоянию здоровья выполнять функции Президента и смещение Президента с должности в связи с изменой родине либо совершения иного тяжкого преступления. Все. Где есть это основание – гибель Президента от насильственных действий? Лихие девяностые. Весь парадокс ситуации складывается таким образом, что наша страна находится в состоянии гибридной войны. И методички этой гибридной войны не менялись аж с конца ХХ столетия, когда разваливался социалистический блок.
Сергей Сивец:
В рамках работы Конституционной комиссии подготовка нового проекта нашего, по сути, общественного договора – вот эти вызовы, угрозы, которые стали реальностью, к сожалению, в последнее время для нашей страны, они должны найти свою адекватную правовую формализацию. Но мне бы не хотелось, чтобы у нас сложилась ложная иллюзия, что вот мы временный декрет издали, имеющий силу закона, и тем самым мы себя обезопасили от всего спектра вызовов и угроз. Нет. Будем ждать новой Конституции? Нет.
Сергей Сивец:
Мы уже с момента издания декрета должны начинать серьезную нормотворческую работу, не только применительно к Конституции. Нужна новая концепция национальной безопасности, потому что спектр вызовов и угроз гораздо шире, чем покушение на главу государства, он касается и публичных вопросов и интересов государства в целом, Республики Беларусь как суверенного и независимого государства. Нужна новая редакция законов «О чрезвычайном положении», «О военном положении». Там целый спектр законодательной работы, который должен корреспондировать к новому проекту Основного закона, но мы еще пока не знаем, каким он будет. И избирательное законодательство.
Сергей Сивец:
Этот декрет – универсальная правовая превенция, потому что угроза направлена против главы государства, суверенного и независимого государства. Мы находимся в интеграционных структурах, в том числе ОДКБ. И такая угроза применительно к главе государства, по сути, за собой автоматически повлечет принятие соответствующих мер в рамках Договора о коллективной безопасности. Это сигнал, сигнал тем, кто, возможно, разрабатывает какие-то стратегические планы, в том числе с военным участием на территории сопредельных государств. Я думаю, что этот сигнал дошел и был воспринят. Я думаю, что какие-то изменения в поведении последуют. Я имею в виду тех, кто организовывал и планировал эти учения.
Юлия Бешанова:
Декрет чрезвычайный. Насколько точно и четко проработаны механизмы?
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Сергей Сивец:
Я не согласен, что он чрезвычайный. Это обычный временный декрет, с соответствующей юридической силой закона. И он как раз призван мобилизовать все структуры, в первую очередь Совет безопасности, поскольку функционально круг вопросов, связанный с угрозами и вызовами, входит в компетенцию Совета безопасности, применительно к государству в целом и главе государства. Но в целом он призван мобилизовать и исполнительную, и законодательную ветви власти на то, чтобы составить дорожную карту мероприятий, которые сейчас уже должны реализовываться. Не тогда, когда, возможно, не дай бог, конечно, эта угроза будет реализована, а вот сейчас, в данный момент.
Сергей Сивец:
Возвращаюсь, это временный декрет. Он призван купировать эти угрозы с помощью тех ситуационно-кризисных мобилизационных планов, которые, я думаю, уже будут в разработке в настоящий момент находиться и просто, не дай бог, ждать своего часа, если это случится. Но после того как острота момента будет уже нивелирована, по сути, Республика Беларусь вернется в нынешнее правовое состояние с точки зрения и Конституции, и действующего законодательства, и с точки зрения электоральной кампании по выбору главы государства.