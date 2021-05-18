Посол КНР в Беларуси про гуманитарную помощь: «Это продолжение нашей очень славной традиции помогать друг другу»

Новости Беларуси. В Беларуси встретили гуманитарную помощь из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лайнер с вакциной приземлился в аэропорту Мачулищи.

На борту 300 тысяч доз вакцины крупнейшей китайской фармкорпорации Sinopharm. И практически столько же одноразовых шприцев. Все это будет передано на склад «Белфармации», а затем распределено в регионы.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:

Это наша вторая партия помощи вакциной. И это продолжение нашей очень славной традиции помогать друг другу во время эпидемии. Это, действительно, свидетельство высокого уровня наших двух стран и глубоких чувств китайского народа к белорусскому.