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Посол КНР в Беларуси про гуманитарную помощь: «Это продолжение нашей очень славной традиции помогать друг другу»

18 мая 2021 14:23
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Новости Беларуси. В Беларуси встретили гуманитарную помощь из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лайнер с вакциной приземлился в аэропорту Мачулищи.

Посол КНР в Беларуси про гуманитарную помощь: «Это продолжение нашей очень славной традиции помогать друг другу»-1

На борту 300 тысяч доз вакцины крупнейшей китайской фармкорпорации Sinopharm. И практически столько же одноразовых шприцев. Все это будет передано на склад «Белфармации», а затем распределено в регионы.

Посол КНР в Беларуси про гуманитарную помощь: «Это продолжение нашей очень славной традиции помогать друг другу»-4

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:
Это наша вторая партия помощи вакциной. И это продолжение нашей очень славной традиции помогать друг другу во время эпидемии. Это, действительно, свидетельство высокого уровня наших двух стран и глубоких чувств китайского народа к белорусскому.

Посол КНР в Беларуси про гуманитарную помощь: «Это продолжение нашей очень славной традиции помогать друг другу»-7

Отметим, что до этого за последние три месяца в Минске приняли более 90 тонн различных грузов медицинского назначения из Китая.

# Беларусь-Китай # общество # Се Сяоюн # Фотофакт

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