«Дыпламатыя не спрацавала». Ігар Марзалюк пра станаўленне Беларусі на пачатку 20 стагоддзя

Новости Беларуси. Беларуси суверенитет достался нелегко, формировался в сложных геополитических условиях. Тем дороже и ценнее он для современников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лозунг о необходимости национальной государственности на наших землях зазвучал только в XIX веке. Потом необходимость создания Белорусской республики была продекларирована на Всебелорусском съезде. Фактически были предприняты две попытки – одна безуспешная, вторая успешная – создания первой национальной формы государственности: БНР и БССР. Это были еще не полностью независимые и суверенные формы, но уже вполне национальные.