«Примерял на себя как пациент». Дмитрий Пиневич стал участником международного медицинского форума в Минске

На этот раз она собрала более 140 экспонентов из шести стран. В футбольном манеже представлено новейшее оборудование, большое количество зарубежной и отечественной фармпродукции и экотоваров. В течение четырех дней в рамках выставки будут проходить мастер-классы, научно-практические конференции и семинары. Коллеги обсудят актуальные темы врачебной практики, современные подходы в диагностике и лечение различных заболеваний.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Постковидная эра в ближайшем периоде будет эрой невыявленных мезологий. И поэтому огромное количество выставочных павильонов посвящено диагностике различных компонентов. Здесь появляется все больше и больше стендов. Там, где есть сервисы, которые интересны здесь и сейчас каждому из нас. И даже я сегодня проходил, я смотрел у них в какой-то степени не как министр, а примерял на себя как пациент.