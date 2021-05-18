Прямой эфир

«Примерял на себя как пациент». Дмитрий Пиневич стал участником международного медицинского форума в Минске

18 мая 2021 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси намечен переход на персонифицированную медицину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сущность процесса позитивных преобразований 18 мая раскрыл министр здравоохранения. Дмитрий Пиневич стал участником международного медицинского форума в Минске. Он традиционно проводится в рамках выставки «Здравоохранение Беларуси».

«Примерял на себя как пациент». Дмитрий Пиневич стал участником международного медицинского форума в Минске-1

На этот раз она собрала более 140 экспонентов из шести стран. В футбольном манеже представлено новейшее оборудование, большое количество зарубежной и отечественной фармпродукции и экотоваров. В течение четырех дней в рамках выставки будут проходить мастер-классы, научно-практические конференции и семинары. Коллеги обсудят актуальные темы врачебной практики, современные подходы в диагностике и лечение различных заболеваний.

«Этого достаточно для оказания первой помощи». МАЗ переоборудовал свой типовой фургон в неотложку, и вот что из этого вышло

«Примерял на себя как пациент». Дмитрий Пиневич стал участником международного медицинского форума в Минске-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Постковидная эра в ближайшем периоде будет эрой невыявленных мезологий. И поэтому огромное количество выставочных павильонов посвящено диагностике различных компонентов. Здесь появляется все больше и больше стендов. Там, где есть сервисы, которые интересны здесь и сейчас каждому из нас. И даже я сегодня проходил, я смотрел у них в какой-то степени не как министр, а примерял на себя как пациент.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Посол КНР в Беларуси про гуманитарную помощь: «Это продолжение нашей очень славной традиции помогать друг другу»
18 мая 2021 14:23

Посол КНР в Беларуси про гуманитарную помощь: «Это продолжение нашей очень славной традиции помогать друг другу»

Александр Бутарев провёл приём граждан в Червене: люди приходят, значит, доверяют власти
18 мая 2021 14:19

Александр Бутарев провёл приём граждан в Червене: люди приходят, значит, доверяют власти

Прорепетировать ответы и не опаздывать. Что ещё важно для успешного прохождения собеседования
18 мая 2021 14:15

Прорепетировать ответы и не опаздывать. Что ещё важно для успешного прохождения собеседования