Вадим Боровик: «Мы должны создать «фильтр от дурака», чтобы в политику не пришли глупые люди»

Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ политолог Вадим Боровик, член Совета Республики Сергей Сивец и депутат Олег Гайдукевич.

Юлия Бешанова, СТВ:

Мы можем говорить, что это может быть развитие политической системы Беларуси, что это формируется некая модель преемственности власти в стране. Как это расценивать? Власть отвечает за то, чтобы мы имели коллективный орган, который мог бы отреагировать на какие-то негативные последствия

Вадим Боровик, политолог:

Конечно. На первом месте какое слово здесь? Ответственность власти. Есть два подхода у политиков. Первый – прийти для того, чтобы решить свои вопросы. Политика как бизнес – «после меня хоть трава не расти». В Беларуси совсем иная выстроена политическая система. Нам эта независимость, может быть, досталась без боя и без крови, но мы ее выстрадали, потому что уже на протяжении последних 30 лет неоднократно на нашу независимость посягали недруги. Те вещи, к которым мы привыкли, – безопасные улицы наших городов, мирное небо, социальная стабильность, целый ряд социальных гарантий – к этому мы привыкли. Но власть отвечает за то, чтобы вне зависимости от того, как развивались политические события, мы имели коллективный орган (хорошо, что он коллективный), который бы мог отреагировать на негативные какие-то последствия. Олег Гайдукевич: западные коллеги иногда относятся к нам, как к папуасам, уча демократии и свободе Вадим Боровик:

Не дай бог, чтобы это пришлось применять. Но мы помним, польский самолет упал, и практически было обезглавлено руководство Польши. Во многих странах проходят выборы, и после этого не изменяется система ценностей, не изменяются подходы к внешней, внутренней политике. Политическая элита Беларуси сегодня обязана создать такую систему, при которой, вне зависимости от того, какая из партий победит, как мы будем работать в политическом поле, основные ценности и подходы на внешней и внутренней арене останутся стабильными. «Президент в какой-то степени проявил смелость. Он доверяет той элите политической, которая его окружает»

Вадим Боровик:

И вот этот орган, который мы наделили, Президент наделил, но поскольку его избрал народ, мы ему делегировали такое право, исключительно в рамках белорусской Конституции. Причем здесь надо обратить внимание, что Президент в какой-то степени проявил смелость. Он доверяет той элите политической, которая его окружает. В каком контексте? Нет внутреннего переворота, каких-то действий со стороны тех высших должностных лиц, на которые он опирается. Он говорит: «Я доверяю этим людям, и если извне на меня будет покушение, я готов к тому, что этот коллективный орган будет осуществлять мои полномочия до момента проведения новых выборов». Уникальная ситуация. Юлия Бешанова:

Как такой механизм вписывается в общемировые тенденции? В Беларуси – понятно, а в общемировые? Большинство – люди, которые не вышли на улицы, но они были пассивны Вадим Боровик:

Два аспекта очень важных. Во-первых, хороший пример с Советским Союзом. Не было органа, который мог на себя взять ответственность, который был наделен полномочиями в такое лихолетье собрать страну. И плюс безответственность политиков. Дряхлеющие политики наплевали на страну. Говорят: граждане не хотели. Да, они проголосовали, но они пассивны. Сергей Сивец: нужна новая концепция нацбезопасности, потому что спектр угроз гораздо шире, чем покушение на Президента

Вадим Боровик:

Многие белорусы, говорили когда, что большинство те, кто вышли на улицы. Нет. Большинство было тех, кто не вышли, но они были пассивны. Они даже иногда в какой-то социальной сети ленятся написать комментарий в поддержку, потому что у них все хорошо. Солнце светит, безопасность обеспечена, пенсию получил, коммунальные услуги одни из самых дешевых в Европе – сидят, молчат. Нам важен орган, который соберет страну и скажет: нет, будем развиваться. Президент заботится о будущем своего народа и своей страны, исходя из геополитической ситуации Вадим Боровик:

И второе, что мы должны сделать. Мы должны создать «фильтр от дурака», чтобы в политику не пришли глупые люди, которые будут вводить один язык, раскалывать страну, которые будут принимать решения не в интересах большинства белорусов, не в стратегических интересах, а будут принимать, согласно политической конъектуре какой-то партии. Вот этого допустить нельзя. Любую партию поддержим, но ту, которая за страну. И касательно международной ситуации. С одной стороны, уникальный декрет с точки зрения, что глава государства заботится о будущем своего народа и своей страны, будучи в полном здравии, исходя из той геополитической ситуации, из той гибридной войны, которая ведется против Беларуси. Но нам иногда надо выступать законодателями. Сколько отстрелили президентов в США? Ливия, Ирак. Бомбили в Европе, на Балканах, Сербию, погиб президент в застенках, непонятно, каким образом он лишился жизни, якобы самоубийство, непонятно что. Мы должны быть готовы коллективно отстаивать интересы страны во внутренней и внешней политике

Вадим Боровик:

Мы должны сегодня, каждый из ответственных политиков должен понимать, что его жизнь важна, но жизнь страны, жизнь нашего народа в приоритете. И мы должны быть всегда готовы коллективно (Совет безопасности – понятно, но и сама политическая элита Беларуси) отстаивать наши интересы во внутренней и внешней политике. И правильно, мы можем спорить, сколько парламентариев от какой партии пройдет, какие у нас будут тарифы по каким-то вопросам, но общие ценности мы должны вырабатывать, это Конституционная наша комиссия. Вырабатывая основные ценности, формируя у нации нашей белорусской, определить, что они незыблемые, это как предать родину. Это должно быть четко сформулировано. Мы должны выдвигать инициативы, которые будут предотвращать вмешательство в наши внутренние интересы Вадим Боровик:

Надо обязательно психологическое обследование, потому что если есть заявления касательно улицы, или когда человек говорит в эфире: «Будем мочить, отвечаю, придя к власти», его должен проверить психиатр. Два аспекта, о чем мы говорили по международной ситуации. Давайте снимать розовые очки. Никогда за всю историю человечества… Вся история человечества – это история лицемерия, двойных стандартов, право сильного – всегда было, только всегда прикрывались этими понятиями с целью манипуляции странами, как сателлитами. Поэтому мы будем законодателями инициатив на международной арене. Мы должны в ООН выдвигать такие инициативы, которые будут предотвращать вмешательство, в том числе и в киберпространстве, в наши внутренние интересы. Когда поменяется власть? Власть народная, ответственная за интересы Беларуси, никогда не поменяется