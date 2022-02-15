Олег Гайдукевич: у них задача одна – стравить славянские народы, сделать в Европе горячую точку

Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и Артем Свиридов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Белорусского государственного экономического университета. Юлия Бешанова, СТВ:

Не могу сегодня пройти мимо темы, которую сейчас обсуждает буквально весь мир. Беларусь оказалась в центре, наверное, прежде всего информационного противостояния: с одной стороны, Евросоюз, с другой – Украина, в которой творится сейчас непонятно что. Продолжается информационная накачка, наверное, прежде всего со стороны США и союзников по поводу якобы вторжения России на территорию Украины. Подогревается это еще все «Союзной решимостью», которая сейчас в активной фазе, действительно грандиозное учение. «Беларусь и Россия берегут мир. Мы не поддаемся на провокации»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все конфликты в мире, все войны в мире и в новейшей истории, за последние 30 лет, конечно, связаны с экономикой, с переделом мира, ресурсов, борьбой за ресурсы. Разные ресурсы, начиная от нефти, как в Ираке вторжение в 2003 году. Цель же была не демократия свобод, не установление мира, а борьба за нефтяные месторождения, которыми славился Ирак, которые были захвачены. То же самое произошло в Ливии и в Сирии, когда во время борьбы с ИГИЛ этим же ИГИЛ и западными странами, которые осуществляли оккупацию фактически Сирии, было вывезено полезных ископаемых на миллионы долларов, о чем сейчас сирийское правительство активно говорит. Что происходит сейчас в Европе? Мы сейчас находимся в центре противостояния, и война сейчас не полыхает, горячая фаза войны не полыхает только из-за Беларуси и России, нашей выдержки, нашего нормального понимания ситуации, что мы этот мир сейчас бережем. Беларусь и Россия берегут мир. Мы не поддаемся на провокации, которые происходят в отношении наших стран. Артем Свиридов: Прибалтика, Польша – это субъекты чисто американской политики. Во многом элита стреляет сама в себя. Подробнее здесь. Юлия Бешанова:

Эти учения же еще больше подогрели эту ситуацию? Запад использует все для того, чтобы нагнетать обстановку. Кому сейчас нужна война?

Олег Гайдукевич:

Конечно, подогрели. Пытаются подогреть. Сами учения никому не угрожают. Сами учения были запланированы давно, до этих всех событий в Украине, до событий вокруг Украины. Естественно, Запад использует любой факт, чтобы нагнетать обстановку. Что происходит? Первое – надо понимать, кому нужна война, а кому не нужна. Беларуси и России война не нужна, Европе она тоже не нужна. Кому она нужна? Она нужна в первую очередь Соединенным Штатам и Великобритании, но, опять же, чужими руками. Уже понятно, что ни один американский солдат, ни одни солдат НАТО воевать за Украину не хочет и не будет. Задача стоит одна – стравить славянские народы, сделать в Европе горячую точку. Америке не нужен сильный Европейский союз. Как это связано с экономикой? Олег Гайдукевич:

Теперь к экономике. Почему? Как это связано с экономикой? Америке и Великобритании хочется, первое, ослабить экономически Россию, ослабить экономически Беларусь как союзника России. Еще один момент – ослабить экономически Европейский союз. Америке не нужен сильный Европейский союз, не нужен единый Европейский союз. Чем слабее Европа экономически, тем сильнее США. Посмотрите на ситуацию с «Северным потоком», вот этой дискуссией. Ведь если «Северный поток» заморозить, а, на мой взгляд, одна из причин вот этой истерии и поднятия воинственной атмосферы как раз таки чтобы ввести дополнительные санкции в отношении Российской Федерации, как раз таки для того, чтобы заморозить проект «Северного потока – 2». И тогда посмотрите на эту зиму, сланцевый газ шел танкерами из Америки в Европейский союз. Америка поднимает свою экономику.

Юлия Бешанова:

Где логика? «Экономика Украины уничтожается. Что происходит?» Олег Гайдукевич:

Мы прожили два года под локдауном, Европа прожила, Беларусь – нет, мы свою экономику не гробим. Логика очень проста. За это время и Америка, и Европа напечатали огромное количество денег, которые ничем абсолютно не обеспечены. Сегодня экономическая ситуация, в том числе и в США, плачевная. И всю жизнь, во все исторические периоды и Америка, и Великобритания решали свои экономические проблемы с помощью конфликтов, разжигая их по всему миру, начиная от Ближнего Востока и заканчивая Европой. Посмотрите, что сейчас экономически происходит в Украине. Ее уничтожили уже экономически. Вот не было никакого вторжения, уже и не нужно никакого вторжения. Его бы и не было. Но посмотрите, без вторжения экономика Украины уничтожается. Что происходит? Небо закрывают над ней, ряд авиакомпаний заявили о том, что лизинговые самолеты надо забирать. Сколько олигархов уже сбежало, сколько денег уже вывезли, сейчас инвестиции уходят. Это все в долгосрочной перспективе уничтожает экономически Украину. Восстановить это будет крайне тяжело. Юлия Бешанова:

Давайте вернемся сейчас к «Северному потоку». Наверное, действительно, одна из целей – заморозить «Северный поток». Но неужели европейские политики настолько ослаблены, что покупать готовый газ по баснословным ценам (в Европе газовый коллапс настоящий – осталось 10 % газа в хранилищах), что они готовы пойти на такой шаг? «Их заявления против «Северного потока», их антироссийские, антибелорусские заявления гробят их собственную экономику»

Олег Гайдукевич:

Знаете, что происходит? Вот это и называется суверенитет и независимость – имеет страна суверенитет или нет? Посмотрите, сразу видно по иерархии, какая страна в Европе более суверенна. Германия более суверенна, чем, например, Литва. Литва вообще потеряла суверенитет. Польша потеряла суверенитет. Ведь их заявления против «Северного потока», их антироссийские, антибелорусские заявления гробят их собственную экономику. В силу того, что политические элиты Польши и Литвы, управляемые из Америки, Вашингтона, у них задача – понравится им, любым способом обратить на себя внимание. Они выступают против того же «Северного потока», против российского газа. Вот Литва – ей же выгодно купить белорусскую электроэнергию. Юлия Бешанова:

Вот об этом и речь, что гораздо проще. Олег Гайдукевич:

Суверенитета нет, независимости нет. В Германии суверенитет есть. Любимая игрушка США – Украина. Почему она сейчас полыхает? Олег Гайдукевич:

После развала СССР это мы ушли из Европы. США никуда не уходили с момента окончания Великой Отечественной войны. Это все отсюда. И они не дают Европе наладить отношения с Россией и Беларусью, потому что Европа во все исторические времена имела наибольший расцвет, только когда она имела хорошие отношения с Российской империей, или СССР, или с Россией, или с Беларусью. Только в эти времена Европа может процветать, им не дают объединяться. И как это делается? Когда говорят «польское экономическое чудо» – нет никакого польского экономического чуда. Есть прямые инвестиции Соединенных Штатов Америки в Польшу на протяжении многих лет с одной целью – чтобы создать плацдарм антироссийский и уже и антиевропейский. Посмотрите, Польша переругалась со всеми странами Европейского союза. Они претендуют на лидерство. Они судятся в европейских судах. Это все политика Америки.

Олег Гайдукевич:

А почему Украина полыхает? Любимая игрушка США – Украина, потому что она полностью, на мой взгляд, к сожалению (это братский народ украинский), сейчас не является субъектом международного права. Все, что сейчас происходит в Украине. Украину не спрашивают. Даже заявления украинских политиков, которые уже начинают… Им же это невыгодно. Они уже говорят: ну не будет вторжения, друзья мои – им рты затыкают. Им не дают слова сказать, потому что они потеряли свою самостоятельность. Никогда ни один натовский солдат воевать здесь не будет. Их задача одна – стравить, чтобы мы сами друг друга убивали Олег Гайдукевич:

На протяжении всей истории Запад накачивал отдельные страны, регионы оружием, чтобы полыхала война. Военные корпорации за счет этого живут. Единственное, что еще надо отметить, – списывают самое плохое. Юлия Бешанова:

Везут не новое? Олег Гайдукевич:

Старые каски, обмундирование, вооружение, оружие. Возьмите Прибалтику – то старые катера какие-то отдадут, то еще что-то. Свое обновляют. Но надо еще четко понимать: никогда ни один натовский солдат воевать здесь не будет. Они об этом четко сказали. Ни один из них не будет погибать. Их задача одна – стравить, чтобы мы сами друг друга убивали. То же самое хотели сделать в Казахстане, они для этого поддерживают цветные революции, поддерживают госперевороты, разделяют по национальному признаку. Все конфликты на национальной почве на постсоветском пространстве финансировались в обязательном порядке. Всегда появлялся внешний фактор. Пусть не сразу, пусть через какое-то время, но все это накачивалось, как и в Европе. Вспомните Сербию, Косово – сколько денег было вложено для того, чтобы разделить Европу, чтобы она не стала единой. Поэтому если брать экономику, то все это связано с экономикой. Чем слабее Европейский союз экономически, тем он менее конкурентоспособен на мировом рынке, тем выгоднее США и Великобритании. Великобритания вышла из Европейского союза не просто так. Ее задача сейчас – стать новым центром силы. Для этого она все делает, для этого, кстати, они в Казахстан вложили деньги, в госпереворот. Ведь уже установлено, что туда шли деньги. То же самое в Украине. «Самая воинственная риторика – США и Великобритания. Европа пытается сопротивляться»

Олег Гайдукевич:

Великобритания вообще активно работает на постсоветском пространстве. Посмотрите недавнее заявление премьер-министра Джонсона. Он сказал, что в течение 48 часов будет вторжение в Украину. Они больше всего накачивают. Самая воинственная риторика – США и Великобритания. Европа пытается сопротивляться. Макрон поехал к Путину, ему не нужна война. Германия наиболее сильная. Они отказали Украине в военной помощи, они отказали предоставлять то, что они просят, потому что Германия – наиболее сильная страна Европейского союза. Она лоббирует «Северный поток» больше всех, у нее независимость есть еще. Поэтому это все – звенья большой геополитической игры, и мы правильно поднимаем тему экономики. Санкции в отношении Belavia вводились с одной целью – попытаться уничтожить успешную компанию Олег Гайдукевич:

В итоге задача одна, как и санкций. Все санкции вводятся с одной целью – экономически нечестно конкурировать. Нет причин для санкций в отношении Belavia, уже это установлено. Вот международное расследование, итоги – мы ни в чем не виноваты. Санкции не отменили, компенсацию не дали. Теперь понятно, что санкции вводились с одной целью – попытаться уничтожить наиболее успешную европейскую компанию Belavia, которая не вводила локдаун и летала по всем странам Европы и мира. То же самое наши предприятия – для чего? Конкурентов убрать. «Беларуськалий» – при чем здесь демократия и свобода? «Ситуация с «Беларуськалием» показательна»

Олег Гайдукевич:

Временщики – правильно коллега говорит [Артем Свиридов – прим. ред.] – улетели (подробнее здесь). Так у них президенты других стран гражданство имеют. Собрал чемоданчик и полетел, какая ему разница – президенту Литвы, Литва? Какая ему разница, где покупать электроэнергию? Он из Вашингтона приехал, паспорт американский. Сейчас что-нибудь начнется – сел на самолет, улетел, и его нет. И, безусловно, ситуация с «Беларуськалием» показательна, потому что, конечно, Украине выгодно покупать калийные удобрения наши. Конечно, Литве выгодно покупать атомную электроэнергию. Литве выгодно через Клайпедский порт грузы возить. Юлия Бешанова:

Это колоссальные потери. Олег Гайдукевич:

Даже сейчас их эксперты признали: закрытие Клайпедского порта со стороны Беларуси и железную дорогу чтобы закрыли – уже 2 500 человек просто официально… Юлия Бешанова:

Как это сказывается на нашей экономике? Соседи – это хорошо, но нас больше всего интересует наша внутренняя ситуация. «Европейским элитам пора понять, что однополярного мира не будет больше» Олег Гайдукевич:

С учетом того, что у нас правительство, президенты Беларуси и России национально ориентированы, отстаивают наши национальные интересы, мы эти все вопросы экономические решили уже. Почему? Мы переориентировали все свои экономические потоки оттуда, где нам ставят запреты, на Россию, на другие страны. Мир не состоит только из Европейского союза. Европейским элитам пора понять, что однополярного мира не будет больше. Встреча Путина с лидером Китая на Олимпийских играх – это была точка, после которой однополярного мира нет и не будет. Хватает рынков. Если смотреть на карту мира, что такое Беларусь и Россия вместе, что такое рядом Казахстан, Китай и что такое Литва, при всем уважении к Литве и литовскому народу, что такое некоторые страны Европейского союза… И не надо про ВВП говорить. У нас у некоторых экономических экспертов только ВВП – ВВП, ВВП... Это нищая Литва, а они все рассказывают про этот ВВП. Все уехали, никого нет, молодежи нет, никого нет, старики ходят и мечтают о белорусских и российских туристах. А они все – ВВП. При чем здесь ваш ВВП? Вы смотрите, сколько населения там живет, какие коммунальные платежи и что в экономике осталось, какие производства. Ни одного производства нет, все уничтожено. У Союзного государства потенциал огромный. Нам еще работать и работать

Олег Гайдукевич:

Поэтому у нас потенциал, у Союзного государства, огромный. Мы его не то что полностью не реализовали, еще работать и работать. 28 карт интеграционных мы подписали. Цель какая? Улучшить экономическую ситуацию в нашем регионе, в Беларуси и России. Президенты поставили задачу правительству и чиновникам. Работы хватит всем. Поэтому не надо бояться санкций – хоть 30 пакетов. Юлия Бешанова:

Опять же, США снова нам грозят санкциями. О санкциях: «Вы себе бьете сами по своим ногам» Олег Гайдукевич:

Посол российский, любой белорусский посол может так сказать – грубо, но красиво – нам […] на ваши санкции. Грубо, но правдиво. Потому что на самом деле ни к чему это не приведет. Вы себе бьете сами по своим ногам. Возьмите экономику. Они подали в суд на Россию, что их товары не пускают на российский рынок. Вы что, сумасшедшие что ли? Вы санкции вводите в отношении России и Беларуси и хотите, чтобы ваши товары поступали? Мы и другие товары уберем. Что вы думаете, мы не сможем сами это производить? Сможем. Кстати, санкции – кто-то говорит, какие-то политики, чиновники – сделают страну сильнее. Сделают. Это хороший потенциал для того, чтобы развивать свое. Мы сельское хозяйство Беларуси подняли, сделали лучшим в мире. Мы входим в пятерку стран-экспортеров продукции сельского хозяйства. Россия в этом вопросе тоже поднялась. Что, по другим сферам не сможем? Они санкции вводят, потому что хотят, чтобы мы были уничтожены

Олег Гайдукевич:

Все, что они советуют, надо делать наоборот, тогда будем хорошо жить. Никто нам добра там не желает. Это сказки. Самая большая сказка начала 1990-х годов, отцы наши ошибались, кто там был депутатами, они верили, что там кто-то желает добра. Они все обманули. Давайте уберите оружие, мы НАТО не предвидим. Давайте делайте наши экономические рецепты. И мы верили, что они хотят процветания. Они хотят, чтобы мы были уничтожены. Все санкции нам вводят, потому что мы хотим быть сильными. Зачем вам сильная экономика? Что они с Украиной сделали. Пожалуйста, они дали безвиз – езжайте к нам мыть туалеты, любая неквалифицированная работа. И второе, что экономически сделали – украинские товары в Европу нахлынули? Нет. И не будет там украинских товаров. Мизер. А европейские товары заполонили украинский рынок. То есть отдайте нам свой рынок и свои трудовые ресурсы. И отдайте полезные ископаемые. Юлия Бешанова:

Мы сейчас наблюдаем действительно за таким глобальным переделом мира. Если попытаться спрогнозировать, что будет происходить дальше, как этот глобальный передел мира скажется на нашей экономике? Какие, может быть, будут приобретения и потери? Рано или поздно передел мира закончится. Может, десятилетия будет трясти Европу Олег Гайдукевич:

Рано или поздно этот передел мира закончится. Может, будет десятилетия вот так трясти Европу и весь мир, это нормально. В исторических масштабах это немного. Может быть, где-то вспыхнет и горячая фаза войны небольшая, к сожалению, и надо быть готовыми к любым провокациям. Что касается нас, Беларуси и России, нашего региона, у нас ничего не остается другого, как быть сильными. Сильные выживают и двигаются вперед. Поэтому мы должны это все адекватно оценивать, а мы адекватно оцениваем. Мы должны развивать свою экономику (сегодня мы говорим об экономике, у нас передача об экономике). Мы должны спокойно укреплять экономический потенциал.