Персональная выставка, кинопоказ и уникальные лекции. Что подготовили в Минске к 100-летию художника Савицкого?

Новости Беларуси. Герой Беларуси, мастер, чье имя неразрывно связано с главными трагедиями нашей земли XX века. В преддверии 100-летнего юбилея народного художника СССР Михаила Савицкого организован цикл мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарная фигура для белорусского и советского искусства, он прославился своими работами на военную тематику в области станковой и монументальной живописи. В основе произведений – личные впечатления о бесчеловечных преступлениях фашистов. Подробности у Карины Верховцевой.

Карина Верховцева, корреспондент:

Михаил Савицкий – легендарная фигура для белорусского и советского искусства. По количеству регалий с ним мало кто может сравниться. Народный художник БССР и СССР, обладатель ордена Франциска Скорины, лауреат многочисленных государственных премий, Герой Беларуси – вот далеко не полный список наград мастера, во многом определившего судьбу белорусской школы живописи во второй половине ХХ века.

В день рождения Михаила Андреевича, 18 февраля, Национальный художественный музей представит персональную выставку к 100-летию живописца. Ее формировали из фондов галереи имени Савицкого, а также музея Великой Отечественной войны. Лучшие полотна, чтобы представить посетителям всю палитру красок уникального творчества. «Он въехал на золотом коне с пышным душистым сеном нашей Беларуси». Как начинал художник Михаил Савицкий? Подробности здесь.

Екатерина Изофатова, заведующая отделом Национального художественного музея Беларуси:

Концепция выставки, которая представлена в Национальном художественном музее, – это концепция избранных произведений Михаила Андреевича Савицкого. Вместе с тем это классическая ретроспектива, и зритель, придя на экспозицию, сможет проследить, как менялась поэтика художника, как менялась его образно-пластическая система.

В четверг, 17 февраля, выставка «Михаил Савицкий – Наследие» будет представлена и в галерее имени Михаила Андреевича. Обновленная постоянная экспозиция и масштабный выставочный проект учеников и последователей мастера. Его уже приговорили к смерти. Что пришлось сделать этому белорусскому художнику, чтобы сбежать из концлагеря? Читайте далее.