«Кот и собака – это имущество». Какое наказание можно понести за жестокое обращение с животными?

Новости Беларуси. Жестокое обращение с животными. Почему бездомные собаки нападают на людей и как защитить питомцев от зверства человека? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александр Ушачев, ветеринарный врач:

Откуда берутся бездомные животные? Они же не из космоса прилетают, правильно? Ведь люди своими руками как раз таки увеличивают их количество, то есть выбрасывают. Да, бывают потеряшки. Но я думаю, что процент не такой уж и большой. То есть, мне кажется, что нужно в первую очередь идти в семьи, заниматься. Какие-то проводить образовательные программы, начиная с детского сада, чтобы, правда, воспитывать в наших детях доброту, понимание и ответственность. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Слушайте, у нас детей сдают в детские дома. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

И выбрасывают на мусорки. Наталья Надольская:

Детей выбрасывают уже. Просто, мне кажется, отношение к животным какое-то потребительское, как к имуществу. Вот, кстати, по Гражданскому кодексу кот и собака – это имущество? Александр Ушачев:

Вещь. Это имущество. Наталья Надольская:

Владелец обязан за это имущество нести какое-то наказание, если негуманное обращение?

Оксана Кирилюк, представитель женской социально ориентированной зоозащитной организации «Анима»:

Да. У нас очень хорошая в этом плане законодательная база по наказаниям. Беда в том, что никто не обращается. Алена Родовская:

Доказать сложно, понимаете? И обращений мало. Оксана Кирилюк:

Почему? Не скажите. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Оксана, какие критерии, какие пункты? Что можно приравнять к жестокому обращению? Оксана Кирилюк:

Жестокое обращение – это уже экспертная комиссия устанавливает. Было или не было жестокое обращение. Вот вы говорите: «Трудно доказать». Резонансный случай был: где-то под Брестом изувечили страшнейшим образом собаку в лесу и бросили там. Знаете, по-моему, в течение четырех месяцев нашли. Хотя изначально предполагалось, что в таких случаях – никого рядом нет и это в лесу – как искать, где? Милиция нашла и наказала. Это был владелец этой собаки, которая повела себя как-то неправильно.

Алеся Лакина:

Я знаю, что уже в законодательстве добавлены определенные пункты, за которые человека можно привлечь к ответственности по обращению с животными? Оксана Кирилюк:

Да, и по уголовной тоже. Это уголовная статья: жестокое обращение. Алеся Лакина:

Вы можете назвать самые распространенные пункты? Оксана Кирилюк:

По уголовной у нас, я не знаю, привлекались или нет. Условные сроки, по-моему, кому-то давались, еще посадок не было. Впрочем, я не настолько глубоко слежу за именно наказательной базой. А штрафы у нас дают и хорошие, если люди обращаются. Прошли мимо, снимите на видео. Не проходите мимо. Ваш сосед издевается над собакой – никто не пойдет и не напишет. Когда-то была встреча Министерства ЖКХ и приглашали представителя Генпрокуратуры. «Это какой-то мизерный процент обращений по жестокому отношению к животным», – сказал он. Никто не пишет, никто не хочет ссориться с соседями, никто не хочет вылазить. Наталья Надольская:

Наверняка же есть какие-то интернет-площадки, где можно показывать эти кадры, этих людей – я не знаю, законно это или незаконно – которые жестоко обращаются с животными. И предавать просто таким образом огласке. Алена Родовская:

Это резонанс, конечно.

Дарья Лукина, кинолог:

Стоит ли выкладывать это в интернет? Видите, стоит. Алеся Лакина:

А вы думаете, им стыдно? Я почему-то думаю, что им не стыдно. Дарья Лукина:

Как минимум привлечь внимание. А что еще мы можем сделать? Алеся Лакина:

То есть обращаться в милицию?

Виктория Демская, волонтер, преподаватель английского языка:

Милиция – да. Но хотелось бы, чтобы органы сразу брались за это, не спускали на тормозах. Потому что как-то у нас не принято этим заниматься. Есть, может, другие какие-то там дела. Сейчас в России по поводу, если вы слышали, кота Кузи – там его замучили до смерти – там тоже резонансное дело. Алена Родовская:

Потому что подхватило общество, и стали высказывать свои комментарии. Естественно, не отреагировать уже было невозможно. Виктория Демская:

Да. И хотелось, чтобы у нас тоже не только, чтобы просто мы выбросили в интернет, в Instagram, это увидели – и только резонанс. Нет, чтобы просто мы пришли в милицию, написали, и милиция что-то начала делать. Хотя бы просто услышала. Алена Родовская:

Потому что одного видео в Instagram мало. Конечно, нужно заявление. Дарья Лукина:

Как показывает практика, если нет огласки, никому это не интересно. Виктория Демская:

То есть хочется, чтобы органы защищали нас. В смысле, не нас, а животных.