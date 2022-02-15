«Кот и собака – это имущество». Какое наказание можно понести за жестокое обращение с животными?

Новости Беларуси. Жестокое обращение с животными. Почему бездомные собаки нападают на людей и как защитить питомцев от зверства человека? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Новости Беларуси. Жестокое обращение с животными. Почему бездомные собаки нападают на людей и как защитить питомцев от зверства человека? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Александр Ушачев, ветеринарный врач:
Откуда берутся бездомные животные? Они же не из космоса прилетают, правильно? Ведь люди своими руками как раз таки увеличивают их количество, то есть выбрасывают. Да, бывают потеряшки. Но я думаю, что процент не такой уж и большой. То есть, мне кажется, что нужно в первую очередь идти в семьи, заниматься. Какие-то проводить образовательные программы, начиная с детского сада, чтобы, правда, воспитывать в наших детях доброту, понимание и ответственность.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Слушайте, у нас детей сдают в детские дома.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
И выбрасывают на мусорки.
Наталья Надольская:
Детей выбрасывают уже. Просто, мне кажется, отношение к животным какое-то потребительское, как к имуществу. Вот, кстати, по Гражданскому кодексу кот и собака – это имущество?
Александр Ушачев:
Вещь. Это имущество.
Наталья Надольская:
Владелец обязан за это имущество нести какое-то наказание, если негуманное обращение?
Оксана Кирилюк, представитель женской социально ориентированной зоозащитной организации «Анима»:
Да. У нас очень хорошая в этом плане законодательная база по наказаниям. Беда в том, что никто не обращается.
Алена Родовская:
Доказать сложно, понимаете? И обращений мало.
Оксана Кирилюк:
Почему? Не скажите.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Оксана, какие критерии, какие пункты? Что можно приравнять к жестокому обращению?
Оксана Кирилюк:
Жестокое обращение – это уже экспертная комиссия устанавливает. Было или не было жестокое обращение. Вот вы говорите: «Трудно доказать». Резонансный случай был: где-то под Брестом изувечили страшнейшим образом собаку в лесу и бросили там. Знаете, по-моему, в течение четырех месяцев нашли. Хотя изначально предполагалось, что в таких случаях – никого рядом нет и это в лесу – как искать, где? Милиция нашла и наказала. Это был владелец этой собаки, которая повела себя как-то неправильно.
Алеся Лакина:
Я знаю, что уже в законодательстве добавлены определенные пункты, за которые человека можно привлечь к ответственности по обращению с животными?
Оксана Кирилюк:
Да, и по уголовной тоже. Это уголовная статья: жестокое обращение.
Алеся Лакина:
Вы можете назвать самые распространенные пункты?
Оксана Кирилюк:
По уголовной у нас, я не знаю, привлекались или нет. Условные сроки, по-моему, кому-то давались, еще посадок не было. Впрочем, я не настолько глубоко слежу за именно наказательной базой. А штрафы у нас дают и хорошие, если люди обращаются. Прошли мимо, снимите на видео. Не проходите мимо. Ваш сосед издевается над собакой – никто не пойдет и не напишет.
Когда-то была встреча Министерства ЖКХ и приглашали представителя Генпрокуратуры. «Это какой-то мизерный процент обращений по жестокому отношению к животным», – сказал он. Никто не пишет, никто не хочет ссориться с соседями, никто не хочет вылазить.
Наталья Надольская:
Наверняка же есть какие-то интернет-площадки, где можно показывать эти кадры, этих людей – я не знаю, законно это или незаконно – которые жестоко обращаются с животными. И предавать просто таким образом огласке.
Алена Родовская:
Это резонанс, конечно.
Дарья Лукина, кинолог:
Стоит ли выкладывать это в интернет? Видите, стоит.
Алеся Лакина:
А вы думаете, им стыдно? Я почему-то думаю, что им не стыдно.
Дарья Лукина:
Как минимум привлечь внимание. А что еще мы можем сделать?
Алеся Лакина:
То есть обращаться в милицию?
Виктория Демская, волонтер, преподаватель английского языка:
Милиция – да. Но хотелось бы, чтобы органы сразу брались за это, не спускали на тормозах. Потому что как-то у нас не принято этим заниматься. Есть, может, другие какие-то там дела. Сейчас в России по поводу, если вы слышали, кота Кузи – там его замучили до смерти – там тоже резонансное дело.
Алена Родовская:
Потому что подхватило общество, и стали высказывать свои комментарии. Естественно, не отреагировать уже было невозможно.
Виктория Демская:
Да. И хотелось, чтобы у нас тоже не только, чтобы просто мы выбросили в интернет, в Instagram, это увидели – и только резонанс. Нет, чтобы просто мы пришли в милицию, написали, и милиция что-то начала делать. Хотя бы просто услышала.
Алена Родовская:
Потому что одного видео в Instagram мало. Конечно, нужно заявление.
Дарья Лукина:
Как показывает практика, если нет огласки, никому это не интересно.
Виктория Демская:
То есть хочется, чтобы органы защищали нас. В смысле, не нас, а животных.
Алена Родовская:
Что вы думаете о чипировании? Мне кажется, что это удобный способ: чипировать животное – всегда тебя найдут.
Дарья Лукина:
О жетоне регистрации. То есть, когда мы регистрируем собаку в ЖЭСе, должны давать жетон. Мне двух собак в ЖЭСе зарегистрировали с третьего раза, никакой жетон не дали. ЖЭС не знал, как это делается. Они меня гоняли между ЖЭСом и расчетно-справочным центром, перекидывали. Я в итоге зарегистрировала, жетонов никаких не получила. Но я вешаю жетон с номером телефона.
Алена Родовская:
Все-таки практика чипирования может быть как спасение и выход из ситуации?
Оксана Кирилюк:
Многие, кто ответственные владельцы, чипируют.
Дарья Лукина:
Для выезда за границу необходим чип.
Алеся Лакина:
Может, стоит поголовно сделать чипирование?
Оксана Кирилюк:
Пожалуйста, но нельзя обязать человека.
Александр Ушачев:
Так это бы решило, но, наверное, не полностью проблему. Но по крайней мере, когда та же служба отлова производит его, сканируют и находят в базе данных, кто является владельцем. Если выкинул – наказать.
Наталья Надольская:
Мне кажется, мы опять упираемся в деньги. Все равно это кто-то должен финансировать – чипирование, отслеживание.
Александр Ушачев:
Подождите, но можно же на законодательном уровне написать, что каждый владелец обязан и все.
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