Олег Гайдукевич: мы спасли Европу от большой войны. Если бы Беларусь взорвали, Казахстан взорвали бы быстрее

Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Геополитический вес. Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

А самое интересное – вся Европа сейчас повторяет за нами наш путь борьбы с ковидом. Вот пусть попробуют сейчас закрыть Европу на локдаун. Их на вилах вынесут. Факты, только факты. Если берем сейчас выборы в Европейский парламент, та же Мари Ле Пен. Которая набрала 80 депутатов во Франции вместо 8. Первый законопроект, который сделал французский парламент, – отменили ковид-паспорта. Кстати, и в России были проблемы. Коммунисты на последних выборах набрали больше голосов именно на теме ковида.

И два слова по выводам по 2020 году. Через два года смотрится все очевидным. Очевидно и ясно, что Запад готовил нападение на Россию. Тогда и сейчас Беларусь крайне важна как плацдарм. На секунду представьте, что переворот случился. В сентябре война. Ракеты бы уже летели. Страны бы уже не было. И представьте, в какой бы ситуации была Россия. Украина враждебная, Прибалтика, взорвали бы Казахстан. Если бы Беларусь взорвали, Казахстан взорвали бы быстрее. Потом Среднюю Азию, и Россия не то специальную операцию не начала бы по защите своих людей, они бы оборонялись. И еще бы помогали, обороняли нас, потому что здесь была бы гражданская война. Так вот что произошло тогда. Мы предотвратили не только госпереворот, не только спасли страну. Я хочу, чтобы вы понимали: мы спасли Европу от большой войны. Это понимание есть у кого-то или нет? Объясню. Здесь бы не было проевропейского режима. Здесь был бы проамериканский режим, а проамериканскому режиму нужна война. Поляки молиться на нас должны. Литовцы – молиться, немцы на колени должны встать и сказать: спасибо, что нет войны.