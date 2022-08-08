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Признал вину в полном объёме. Зенкович с сообщниками планировал убийство Президента – это подтвердили аудиозаписи

08 августа 2022 16:42
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Новости Беларуси. Один из главных обвиняемых по делу о заговоре с целью захвата государственной власти Юрий Зенкович планировал покушение на Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минском областном суде в открытом режиме продолжается громкое судебное слушание.

Признал вину в полном объёме. Зенкович с сообщниками планировал убийство Президента – это подтвердили аудиозаписи-1

8 августа обвинением были представлены фото, видео- и аудиозаписи с обсуждением готовящегося заговора. Обвиняемый Александр Федута заявил, что никто из подсудимых не отрицает подлинности предоставленных материалов. Аудиозапись подтвердила – шла подготовка к убийству Александра Лукашенко. А для захвата власти по силовому сценарию заговорщики планировали привлечь около пяти батальонов военнослужащих.

Зенкович уверял, что с нехваткой оружия проблем не возникнет. Допускал он и жертвы среди гражданского населения. По его словам, план под названием «Тишина» по убийству главы государства был разработан Денисом Хофманом, передан Зенковичу, а исполнителем должен был стать Николай Автухович.

Признал вину в полном объёме. Зенкович с сообщниками планировал убийство Президента – это подтвердили аудиозаписи-4

Зенкович признал вину в полном объеме. К слову, он единственный обвиняемый, который заключил сделку со следствием. Напомним, на скамье подсудимых пять человек: Юрий Зенкович, Александр Федута, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук.

Медики оценили состояние Автуховича после голодовки. Подробнее здесь.

# Судебная система Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Юрий Зенкович # Денис Хофман # Николай Автухович # Александр Федута # Григорий Костусев # Ольга Голубович # Денис Кравчук # Фотофакт

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