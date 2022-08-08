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Вадим Елфимов: американцы сдают свои позиции, россияне возвращают. Китай ищет снова своё амплуа в этом порядке

08 августа 2022 16:06
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Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Геополитический вес. Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу  «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Мир изменился. Восток и Запад – эти две разные части мира, света, когда Запад всегда доминировал, а Восток всегда был колонией, вдруг резко стали меняться и на глазах, особенно сейчас, это совсем другие страны. Да, многие говорят о том, что визит Пелоси, который состоялся на Тайвань, возможно, показал слабость Китая. Хотя тут можно поспорить. Мы об этом поговорим. Но и здесь уже есть водораздел. Впервые Америка ввела санкции против достаточно влиятельного члена американского правительства.

Кто сейчас главнее? Восток или Запад? И как вся эта глобальная конструкция сказывается на нас? Как это сказалось на нас два года назад и к чему мы пришли к сегодняшнему моменту? Вадим Алексеевич, правда ли, что сейчас Россия, Китай и Америка на равных пытаются владычествовать в мире?

Вадим Елфимов: американцы сдают свои позиции, россияне возвращают. Китай ищет снова своё амплуа в этом порядке-1

Вадим Елфимов, международный эксперт:   
Они не на равных позициях. Изначально. Если говорить о богатстве, о мощи, то, конечно, Соединенные Штаты Америки помощнее и побогаче. Пока еще. Но Китай – это сегодня уже как минимум вторая, а по некоторым подсчетам и первая экономика. Стало быть, потенциал ее растет. То же самое – растет потенциал Российской Федерации. А США, наоборот, что? Снижается. То есть в любом случае они не на равных, они на противофазе работают. То есть американцы, проще говоря, сдают свои позиции, россияне возвращают свои позиции. Китай ищет снова свое как бы амплуа в этом мировом порядке.   

# Международная политика # общество # Кирилл Казаков # Нэнси Пелоси # Вадим Елфимов # Фотофакт

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