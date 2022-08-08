Вадим Елфимов: американцы сдают свои позиции, россияне возвращают. Китай ищет снова своё амплуа в этом порядке

Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Геополитический вес. Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мир изменился. Восток и Запад – эти две разные части мира, света, когда Запад всегда доминировал, а Восток всегда был колонией, вдруг резко стали меняться и на глазах, особенно сейчас, это совсем другие страны. Да, многие говорят о том, что визит Пелоси, который состоялся на Тайвань, возможно, показал слабость Китая. Хотя тут можно поспорить. Мы об этом поговорим. Но и здесь уже есть водораздел. Впервые Америка ввела санкции против достаточно влиятельного члена американского правительства.

Кто сейчас главнее? Восток или Запад? И как вся эта глобальная конструкция сказывается на нас? Как это сказалось на нас два года назад и к чему мы пришли к сегодняшнему моменту? Вадим Алексеевич, правда ли, что сейчас Россия, Китай и Америка на равных пытаются владычествовать в мире?