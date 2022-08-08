Вадим Елфимов: «Американцы на этом подзалетели, что у них было отношение к китайцам, как к мурашам»

Кирилл Казаков, СТВ: Смотрите, визит на Тайвань Пелоси – у меня такое впечатление сложилось, что некоторые американцы до сих пор представляют китайцев как папуасов в бусах. Мы прилетели, большая белая цивилизация, которая сейчас вам расскажет, как вы должны жить.

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Вадим Боровик, политолог:

Но китайцы были раньше империей, чем США. Когда англичане приехали, от короля английские послы в Китай, когда это была Великая Китайская Империя. И сказали: мы хотим подарить новейшие технологии вам. Они сказали, что мы дары от вас принимать не будем. Наша нация настолько великая, что мы не считаем унизительным для себя от вашего короля принимать дары. А единственный подарок от нас – это то, что вы вернетесь домой живыми. Поэтому в Китае совсем другое отношение, они никогда себя не считали колонией.

Вадим Елфимов, международный эксперт:

Дополню по поводу китайцев. Действительно американцы на этом подзалетели, что у них было отношение к китайцам, как к мурашам. Ведь, по сути дела, когда в 1980 – 1990-е годы американцы позволили Китаю развиться, они думали, что дадут ему развиться, а потом его купят с потрохами. И в этом смысле американцы действительно лопухнулись, а китайцы их обманули. Но, может быть, так произошло исторически.