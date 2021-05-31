Олег Гайдукевич: «Кто извинился перед Беларусью, когда в 2016 году наш самолёт под угрозой истребителя вернули в Киев?»
Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.
Вадим Боровик, политолог:
Как вы не можете понять одного. Если бы не было инцидента с самолетом, придумали бы что-то другое. Задача сейчас стоит. Беларусь – последнее звено буферного кордона, это неоднократно заявлялось. И сегодня это был один из способов оказания давления на Беларусь. Вот самолет. Не было бы самолета – неделя, другая, они бы придумали другое.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Саммит Европейского союза скоро начинался, где вопрос Беларуси многие страны не хотели выносить. Протестов нет, переговоров с беглыми сумасшедшими нет, санкции многие страны вводить не хотят, нужен повод. Второе – встреча Байдена и Путина. Перед ней надо было что-то сделать, потому что нас рассматривают в связке с Россией, нужно усиление этого противостояния. А оно идет на нет, нет повода. На улице ни одного человека, Латушко скоро выгонят из Польши, надо что-то придумать.
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Юрий Воскресенский, политолог:
Помните, я показывал видео Некляева, которое за две недели до саммита? 25 мая – дата саммита, а Некляев говорит: я назову дату – 25 мая.
Олег Гайдукевич:
И вы спрашиваете про расследование. А кто извинился перед Беларусью, когда в 2016 году наш самолет под угрозой истребителя вернули в Киев? Ради чего? Допросить армянского журналиста. Сволочи. И сейчас тройные стандарты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
На это все закрывают глаза. Смотрите, все бьют на то, что якобы это операция спецслужб Беларуси по задержанию опасного преступника Романа Протасевича. В ваших же словах я слышу, что это некая подстава, которую устроил коллективный Запад, чтобы втянуть в геополитическую гибридную войну не только Беларусь, но и Россию. У нас есть мнение латвийского эксперта, политолога. Люди, которые обычно занимаются бизнесом, живут – это культурные связи, им абсолютно не нужно нагнетание, которое сейчас происходит.
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Вадим Боровик:
Коллеги, три аспекта, коротко. Первое: то, что Беларусь проводила эту взвешенную политику, мир на наших улицах и поступательный экономический рост – результат. Мы видим в Украине, к чему это махание шашкой привело. То, что мы в Беларуси проводим, мы и будем проводить. Ни в коем случае не нужно, чтобы кому-то насолить, как в Библии – «Я тебе дам в два раза больше, что ты хочешь? – Выколи мне глаз». Можно двух глаз лишиться. И второе. Я уверен, если мы сейчас покажем резистентность к этим санкциям, спокойно немножко скорректируем наши взаимоотношения с Россией, усилим наше присутствие на этом рынке, где-то поработаем с партнерами дальней дуги, они потихоньку пошумят для прессы, для этих наших «прикормышей», которые там просят, и восстановят с нами торгово-экономические отношения. Это гарантированно.
Алена Сырова, СТВ:
Накануне Владимир Макей давал интервью российской газете «Коммерсантъ». Он как раз и говорил о том, что те, кто просит, вводит санкции в отношении Беларуси, преследуют, судя по всему, цель лишить Беларусь государственности. Поскольку если разрушить экономику, то все знают, к чему это приведет. Но наш министр иностранных дел выразил уверенность в том, что белорусы не выйдут на улицы, не поведутся, как бы ни произошло. Наверное, сделали выводы из августа прошлого года, Юрий?
Юрий Воскресенский:
Абсолютно верно. В дополнение к словам латвийского политолога я добавлю, что с июля в Литве дорожает электроэнергия, потому что они не хотят нашу брать. А газ, вдумайтесь, для домашних хозяйств дорожает на 50 %, потому что они на зло соседу, в их случае – России, не хотят брать российский газ. Это первый момент. Второй – очень достойная, взвешенная, на мой взгляд, позиция Министерства иностранных дел. Потому что, конечно, мы можем ради того же хайпа сказать: да мы тут Байдена в рог согнем, да? Нет, мы должны работать с Литвой, Латвией, Эстонией, Украиной. Естественно, реагировать на их хамские выпады касаемо флага, но ехать туда – это касается, прежде всего, с моей точки зрения, депутатов – и разговаривать.
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