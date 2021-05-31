Олег Гайдукевич: «Кто извинился перед Беларусью, когда в 2016 году наш самолёт под угрозой истребителя вернули в Киев?»

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.

Вадим Боровик, политолог:

Как вы не можете понять одного. Если бы не было инцидента с самолетом, придумали бы что-то другое. Задача сейчас стоит. Беларусь – последнее звено буферного кордона, это неоднократно заявлялось. И сегодня это был один из способов оказания давления на Беларусь. Вот самолет. Не было бы самолета – неделя, другая, они бы придумали другое. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Саммит Европейского союза скоро начинался, где вопрос Беларуси многие страны не хотели выносить. Протестов нет, переговоров с беглыми сумасшедшими нет, санкции многие страны вводить не хотят, нужен повод. Второе – встреча Байдена и Путина. Перед ней надо было что-то сделать, потому что нас рассматривают в связке с Россией, нужно усиление этого противостояния. А оно идет на нет, нет повода. На улице ни одного человека, Латушко скоро выгонят из Польши, надо что-то придумать. «Всё будет максимально нагнетаться». Андрей Лазуткин о том, как ситуация в Беларуси связана с переговорами Путина и Байдена

Юрий Воскресенский, политолог:

Помните, я показывал видео Некляева, которое за две недели до саммита? 25 мая – дата саммита, а Некляев говорит: я назову дату – 25 мая. Олег Гайдукевич:

И вы спрашиваете про расследование. А кто извинился перед Беларусью, когда в 2016 году наш самолет под угрозой истребителя вернули в Киев? Ради чего? Допросить армянского журналиста. Сволочи. И сейчас тройные стандарты.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

На это все закрывают глаза. Смотрите, все бьют на то, что якобы это операция спецслужб Беларуси по задержанию опасного преступника Романа Протасевича. В ваших же словах я слышу, что это некая подстава, которую устроил коллективный Запад, чтобы втянуть в геополитическую гибридную войну не только Беларусь, но и Россию. У нас есть мнение латвийского эксперта, политолога. Люди, которые обычно занимаются бизнесом, живут – это культурные связи, им абсолютно не нужно нагнетание, которое сейчас происходит. «Надо наладить отношения, восстановить их». Депутат Сейма Латвии прокомментировал ситуацию с Беларусью