Олег Гайдукевич о митинге возле посольства Латвии: а как не прийти, когда срывают белорусский флаг, как тряпку снимают?

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

В воскресенье, 30 мая. Самолет Ryanair, два Boeing либо же Су летят в сопровождении, якобы на борту находится бомба, самолет садят. И после этого ничего не происходит. Это Берлин, вчерашний инцидент, который как две капли воды похож на тот, который произошел неделю назад в белорусском небе с тем же самым ирландским самолетом, который пролетал из Афин в Вильнюс. Тогда тоже поступило сообщение о минировании, тоже были приняты все экстренные меры, которые требовало от нас международное законодательство. Но после этого разразился скандал, который, в принципе, можно уже назвать активной фазой гибридной войны, развязанной против Беларуси коллективным Западом, как сейчас это принято говорить. Олег Сергеевич, ваша реакция на это была буквально через неделю, но после другого инцидента, который произошел уже в Латвии. Непонятно почему эта страна решила сорвать (руками мэра Риги и министра иностранных дел) белорусский государственный флаг, водружено бело-красно-белое полотнище. Ваша партия была очень активна, вы пришли к посольству Латвии, чтобы высказать свое мнение. Два вопроса. Первый. Что было в Берлине, в чем отличие от Минска? Второе – почему вы так быстро среагировали на государственный флаг?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Первый вопрос сразу отвечаю, что было в Берлине. В Берлине было то же самое, что у нас. А реакция была ожидаема, это показатель того, что им можно все, нам нельзя ничего. Они хотят, чтобы мы проводили ту политику, которую они нам будут навязывать. Они хотят, чтобы мы геополитический выбор делали для Беларуси тот, который они хотят. Они хотят, чтобы мы выборы проводили не когда народ решил, не когда в Конституции написано, не когда по закону, а когда им хочется. Более того, они хотят, чтобы страной руководил тот, кого они хотят, а не народ Беларуси. Двойные, тройные стандарты. Не успел белорусский самолет приземлиться, уже во всех западных странах писали о своей ужасающей реакции. Кирилл Казаков:

Десять минут – и на всех центральных таблоидах западной прессы.